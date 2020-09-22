雲林豬價下滑再起紛爭 張麗善：躺著也中槍

針對有部分媒體報導豬價唯獨雲林下跌，是因縣府一連串指控萊豬進口造成預期心理，使豬價下跌，每公斤至少比台北低3元，對此，雲林肉品市場強調，雲林是豬產地，遠運台北運費加上路途失重，成本增加，差3元也是合理價差。雲林縣長張麗善則無奈說，預期心理也是因中央急就章宣布萊豬進口造成的，怎把矛頭指向雲林，簡直躺著也中槍。

這項報導直接點名雲林縣長張麗善和雲林肉品市，指稱最近豬價崩盤，是因雲林縣府在宣布萊豬進口後，開記者會堅持零檢出，雲林肉品市場未能管控拍賣量，使得包括台北市在內的豬價一直穩定在每公斤70元以上，卻唯獨雲林豬崩盤，縣府和肉品市場要負起責任。

雲林肉品市場總經理黃加安今天說，雲林是豬的主產地，遠運台北拍賣的運費再加上路途豬隻失重，成本增加，拍賣價比雲林高出2到3元，都是合理價差。至於交易量增加，係因中秋節前的正常現象，這兩天維持在2350到2500頭的交易量，比平日約2300頭略增，也屬節前的正常現象，整體而言算是平穩。

雲林部分豬農也低調表示，其實最近豬價的震盪起伏，最主要關鍵在於冷凍加工業者，因目前豬量多，不怕買不到豬，買方進場交易人數少，價格自然會下降，這也是養豬界無奈的地方。

縣長張麗善也表示，豬價波動是因中央沒配套下急就章，造成預期心理，市場波動，中央應負起負任，豈可把矛頭指向雲林，任意找代罪羔羊，簡直躺著也中槍。

張麗善說，口蹄疫拔針農委會預計增養100萬頭，雲林養豬從142萬頭增至156萬頭以因應外銷，加上萊豬要進口，豬農在預期心理下，利用秋節趕著出清，就為趕在萊豬進口前能再多養一季，再加上團膳和食品業者也在等萊豬進口後，成本可降低。

以去年同期全國豬供應量2萬5千頭和目前2萬2千頭相差不大，為何價格會跌，張麗善說，這是市場自由機制，預期心理責任也在中央，不應轉嫁給任何個人，她只能遺憾說躺著也中槍。