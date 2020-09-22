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雲林豬價下跌 張麗善向中央喊話重視養豬產業

中央社 / 雲林縣22日電
雲林縣長張麗善受訪指出，台灣豬價為淺盤式經濟，只要進口增加或出豬頭數增加價格易受波動，農委會應正視養豬產業問題。 聯合報系資料照片／記者蔡維斌攝影
雲林縣長張麗善受訪指出，台灣豬價為淺盤式經濟，只要進口增加或出豬頭數增加價格易受波動，農委會應正視養豬產業問題。 聯合報系資料照片／記者蔡維斌攝影

媒體報導含瘦肉精美豬還沒進口，雲林豬價已大跌，縣長張麗善今天受訪指出，台灣豬價為淺盤式經濟，只要進口增加或出豬頭數增加價格易受波動，農委會應正視養豬產業問題。

有媒體報導全國養豬頭數最多的雲林縣豬肉批發價格直直落，相較於其他縣市目前仍維持每頭毛豬平均每公斤新台幣70多元肉品行情，雲林縣近一個禮拜以來卻出現跌至每公斤67元多的價格，與其他縣市相比，雲林豬農賣一頭豬的價格恐怕要比其他縣市短差上千元。

張麗善今天接受媒體聯訪時表示，豬農因擔心含瘦肉精的豬肉進口後，國內豬價會下跌，所以在豬隻重量達標準後就趕快出清，且希望能在明年元旦前再養一波以減少損失。

張麗善指出，雲林肉品市場近期豬隻拍賣頭數由約2500頭下降至2200頭，減少數百頭，但拍賣價格卻下跌，可能與食品業者、加工業者等不進場購買有關。

張麗善請農委會正視豬價下跌的真正原因是國內供應增多，國外冷凍豬肉進口暴增，應先從台糖公司進行調配，而非要求雲林縣肉品市場針對轄內小豬農要求不要出豬拍賣。

雲林縣政府農業處長魏勝德解釋，歷年因市場預期中秋節過後，整體豬肉需求降低，豬價預期會下跌，所以豬農於中秋節前2週均會增加出豬頭數，導致市場豬隻增加，使近日雲林豬價落在每公斤67元。

雲林縣肉品市場總經理黃加安說，豬價是市場自由機制，市場已配合農委會要求請豬農每日減少出豬頭數。縣政府已規劃一系列豬肉行銷活動，推廣轄內優質豬肉產品，歡迎大家到雲林吃好豬。

豬價 肉品 張麗善

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