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林懷民新港老家將修復 預計成為在地文化場域

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣定古蹟「林開泰診療所舊宅」已有87年歷史，主體建築結構融合洋式、日式與閩式。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣定古蹟「林開泰診療所舊宅」已有87年歷史，主體建築結構融合洋式、日式與閩式。記者陳玫伶／攝影

嘉義縣定古蹟「林開泰診療所舊宅」已有87年歷史，林家後人雲門舞集創辦人林懷民2016年捐贈嘉義縣政府後，因建築本體已有多處損壞，縣府向文化部文化資產局爭取3800萬元經費修復，今天舉辦動工儀式，預計2022年完工。

建築師郭俊沛表示，以空拍及電腦圖層分析等方式了解林家老宅房屋老化、損壞情況，除建築補強、戶外植栽設置排水，林懷民也希望能對地方文化盡一分心力，預計後門舊建築可創造出喝咖啡的文化場域，完工後室內也可進行藝文展示等，工期450天。

郭俊沛說，老宅於1933年（日據昭和8年）興建，主體建築結構融合洋式、日式與閩式，建築本體幾乎沒有多餘裝飾，只有未上漆的檜木梁柱、白灰牆及門窗，形式簡樸也反映讀書人的靈性。

林懷民表示，自己沒有見過祖父林開泰，但祖父的影響無所不在，當初與家族長輩提出老宅捐贈時，不到2周時間就獲得國內外家族長輩同意，也傳達林家家訓「公而忘私」的精神，記得他小時候就在老宅前練舞，希望修復後可成為年輕人、在地人利用的場所，與在地有更多交流。

文化部文化資產局局長施國隆表示，正值全國古蹟日，林開泰診療所舊宅是清代秀才林維朝次子林開泰所建的診所及宅第，因林開泰重視教育，41位子孫有15位博士，被當地稱為「博士巢」，文資局希望推動老屋修復能再現人民對土地的情感，文資局也將全力配合老屋完工後的文化推動相關計畫。

嘉義縣長翁章梁表示，保存建築空間的意義在於彰顯歷史文化價值，林氏家族對新港、嘉義甚至全台意義重大，建築本體修復後，縣府將以林氏族人特有的人文精神，結合新港在地文化觀光資源，打造一處提供心靈休憩與文化體驗的新場域。

嘉義縣長翁章梁（右）感謝林家後人雲門舞集創辦人林懷民（左）捐贈縣府林家老宅，進行修復。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣長翁章梁（右）感謝林家後人雲門舞集創辦人林懷民（左）捐贈縣府林家老宅，進行修復。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣定古蹟「林開泰診療所舊宅」今天舉辦修復開工儀式，文化部文化資產局局長施國隆表示，將全力配合老屋文化推動相關計畫。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣定古蹟「林開泰診療所舊宅」今天舉辦修復開工儀式，文化部文化資產局局長施國隆表示，將全力配合老屋文化推動相關計畫。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣定古蹟「林開泰診療所舊宅」已有87年歷史，主體建築結構融合洋式、日式與閩式。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣定古蹟「林開泰診療所舊宅」已有87年歷史，主體建築結構融合洋式、日式與閩式。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣定古蹟「林開泰診療所舊宅」今天舉辦修復開工儀式，嘉義縣長翁章梁（右四）、雲門舞集創辦人林懷民（右七）、文化部文化資產局局長施國隆（右六）及多位在地仕紳、林家後代到場參與。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣定古蹟「林開泰診療所舊宅」今天舉辦修復開工儀式，嘉義縣長翁章梁（右四）、雲門舞集創辦人林懷民（右七）、文化部文化資產局局長施國隆（右六）及多位在地仕紳、林家後代到場參與。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣定古蹟「林開泰診療所舊宅」今天舉辦修復開工儀式，多位在地仕紳、林家後代到場參與。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣定古蹟「林開泰診療所舊宅」今天舉辦修復開工儀式，多位在地仕紳、林家後代到場參與。記者陳玫伶／攝影

建築 老宅 修復 林懷民

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