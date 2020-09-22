林懷民新港老家將修復 預計成為在地文化場域

嘉義縣定古蹟「林開泰診療所舊宅」已有87年歷史，林家後人雲門舞集創辦人林懷民2016年捐贈嘉義縣政府後，因建築本體已有多處損壞，縣府向文化部文化資產局爭取3800萬元經費修復，今天舉辦動工儀式，預計2022年完工。

建築師郭俊沛表示，以空拍及電腦圖層分析等方式了解林家老宅房屋老化、損壞情況，除建築補強、戶外植栽設置排水，林懷民也希望能對地方文化盡一分心力，預計後門舊建築可創造出喝咖啡的文化場域，完工後室內也可進行藝文展示等，工期450天。

郭俊沛說，老宅於1933年（日據昭和8年）興建，主體建築結構融合洋式、日式與閩式，建築本體幾乎沒有多餘裝飾，只有未上漆的檜木梁柱、白灰牆及門窗，形式簡樸也反映讀書人的靈性。

林懷民表示，自己沒有見過祖父林開泰，但祖父的影響無所不在，當初與家族長輩提出老宅捐贈時，不到2周時間就獲得國內外家族長輩同意，也傳達林家家訓「公而忘私」的精神，記得他小時候就在老宅前練舞，希望修復後可成為年輕人、在地人利用的場所，與在地有更多交流。

文化部文化資產局局長施國隆表示，正值全國古蹟日，林開泰診療所舊宅是清代秀才林維朝次子林開泰所建的診所及宅第，因林開泰重視教育，41位子孫有15位博士，被當地稱為「博士巢」，文資局希望推動老屋修復能再現人民對土地的情感，文資局也將全力配合老屋完工後的文化推動相關計畫。