台灣首廟天壇發清寒獎學金 累計捐款超過上億元

台南市台灣首廟天壇今天頒發清寒獎學金，共有120所學校964名學生受惠，總金額352萬9千元。市長黃偉哲期許受助學生努力向學，學有所成能回饋社會。

黃偉哲表示，天壇自1995年起每年辦清寒優秀學生頒獎典禮，嘉惠無數學生，他稱許天壇除鼓勵成績優異弱勢學生，另辦理社會公益慈善救助，包括歲末送暖慰問金、老人養護中心、幸福人生教室及天壇學苑，以及配合台南市各項社會慈善捐贈款等，捐贈額超過上億元，每年也都獲內政部及台南市政府頒發「興辦公益慈善暨社會教化績優宗教獎」殊榮。

教育局長鄭新輝也感謝天壇重視弱勢學生，辦理許多公益活動，救助於社會，讓弱勢家長不用擔心學費問題，也期勉受獎學生抱持感恩心情，未來若有成就，也要延續愛心幫助需要幫助的弱勢學生，將小愛化為大愛，一直傳承下去。