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3年內台南養蚵浮具全面汰換 結束保麗龍海洋輓歌
10月1日起台南市進入牡蠣養殖季節，漁港、航道到處可見新作好的蚵棚，準備拖往外海養殖牡蠣。但今年因國慶焰火關係，漁光島海域須等國慶日後才准放置。農業局表示，今年起連續3年，每年3千萬補助購買聚丙烯浮具，希望能全面汰換保麗龍浮具，讓牡蠣養殖更環保。
每年中秋節前後是牡蠣養殖季節的開始，蚵農會視天氣狀況，把蚵棚拖到外海放養蚵苗，這時候蚵農最擔心的是颱風，但目前尚無有颱風要來跡象，大家都較為放心。市府也已公告10月1日起，可把蚵棚拖到外海放養牡蠣，也等於宣告牡蠣養殖季啟動。
不過，今年較為特殊，因國慶焰火將在漁光島施放，因此，漁光島海域必須等到國慶日後才能放置。蚵農表示，雖然濱海牡蠣養殖區沒有劃定固定位置，但習慣在漁光島海域放養的人就要等到11日才能把蚵棚拖來此處。
農業局表示，近幾年大力鼓勵蚵農以聚丙烯浮具代替保麗龍，之前海保署補助蚵農2／3浮具費用，今年起向漁業署爭取到連續3年每年補助3千萬元的經費，希望能全面將保麗龍浮具更換為聚丙烯材質，減少汙染。蚵農表示，經試用聚丙烯浮具後，是比保麗龍更環保，但希望真如所說的較耐用，才符合經濟效益。
張姓蚵農說，多數蚵農都已請工人完成蚵棚的製作，每個蚵棚約需43至47支竹竿、10幾個浮具，加上工錢等其他開銷，約花費6至7千元。受疫情影響，今年越南的牡蠣沒進口台灣，台灣蚵價一直很穩定，希望能持續。
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