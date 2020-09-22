鑽石級綠建築 南警三分局海南派出所今啟用

台南市警三分局新建海南派出所，今天落成啟用，不僅榮獲市政府公共工程優質獎評選「特優」，更取得鑽石級綠建築標章，外觀設計融入周邊公園環境特色，造型簡潔高雅、獨具一格。

海南派出所新建落成揭牌典禮，今天在安南區郡安路六段135號舉行，市長黃偉哲主持啟用典禮，邀請民意代表、警友會、義警、民防、轄區里長及貴賓共同揭牌見證觀禮。原海南派出所舊辦公廳舍座落於海佃路一段，1983年興建使用，屋齡已逾30幾年，當時員警數僅6人，和現行員警數18人相比，辦公空間不敷使用。

由於海南所位於台南市都會區要衝，人口稠密，交通四通八達，是安南區繁華地段。 轄內九份子重劃區是台灣低碳示範社區，為改善市民洽公及員警工作、在市政府積極推動下，取得安南區國安段二筆土地，總面積1467平方公尺（443坪）作為興建基地，興建總樓地板面積422坪地上3層樓鋼筋混凝土結構建築，總工程費4450萬元。

市警局長詹永茂表示，市長黃偉哲對改善員警辦公環境向來不遺餘力，感謝市政府及市議會對海南派出所新建廳舍大力支持，期勉員警獲此優雅工作環境，應飲水思源、戮力從公，以嶄新風貌繼續為民服務，做好維護地方治安工作。