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配合祝山車站改建 觀日列車改停對高岳站
林務局林業鐵路及文化資產管理處日前公告，祝山車站將進行改建工程，祝山觀日列車為配合工程，自10月14日起改停靠對高岳車站，想看日出的民眾可於對高岳平台，或步行至祝山及小笠原山觀景台，祝山線單程票價也將由150元調降至120元，歡迎民眾至官網查詢每日發車時間。
林鐵及文資處長黃妙修表示，為提升祝山車站服務品質將進行改建工程，工期預計17個月，對高岳車站旁邊的對高岳觀日坪視野遼闊，是欣賞日出的好景點，近幾年「阿里山日出印象音樂會」均在此舉辦，遊客也可從對高岳車站步行約1公里至祝山觀日平台，再步行約10分鐘，抵達小笠原山觀景平台。
林鐵及文資處表示，10月14日起阿里山林鐵本線列車（嘉義-十字路）起碼里程由5公里調整為6公里，阿里山號列車基本票價由42元調整為50元，中興號列車基本票價由38元調整為45元，僅有6公里以下之短程區間受影響，其餘長程區間票價維持不變，相關乘車資訊可至林鐵及文資處官網，或臉書粉專「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」查詢。
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