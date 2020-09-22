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包場看「消失的情人節」 東石布袋美景引討論

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府昨晚於嘉義秀泰影城包場觀看曾至嘉義縣東石鄉、布袋鎮拍攝的國片「消失的情人節」。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府昨晚於嘉義秀泰影城包場觀看曾至嘉義縣東石鄉、布袋鎮拍攝的國片「消失的情人節」。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府昨晚於嘉義秀泰影城包場觀看2019年曾至嘉義縣東石鄉、布袋鎮拍攝的國片「消失的情人節」，電影呈現在地美景，導演陳玉勳表示，他們曾在某天傍晚於東石拍到非常夢幻的夕陽，是嘉義獨有的美景，以後還想到「嘉」拍片。

消失的情人節是一部奇幻愛情喜劇，由陳玉勳自編自導，搭配金馬監製葉如芬、李烈，並由金馬獎最佳男配角劉冠廷與金鐘獎得主李霈瑜領銜演出，詮釋「快女慢男」新鮮的組合，片中呈現的「靜止世界」特別到嘉義縣拍攝，其中東石白水湖壽島水淹道路美景，映後引起許多觀眾討論，期望前往朝聖。

嘉義縣長翁章梁表示，透過「消失的情人節」劇組專業的運鏡與取景，讓嘉義純樸景象呈現美麗又浪漫風情，民眾看到家鄉出現在電影的場景內，也感到與有榮焉，也希望藉此行銷嘉義，讓更多人看見嘉義的美，帶動在地觀光。

2019年獲得金鐘主持人的女主角大霈李霈瑜，這次首挑大樑擔任女主角，內心深感壓力，她表示，拍攝過程中最大的挑戰，便是導演不停的磨練自己的耐心及演技，歷經近40天的拍攝，看了電影自己也深受感動，她還俏皮提醒，片中「楊曉淇」有些粗魯的形象是「演」出來的，不是她平常的模樣。

翁章梁強調，營造友善影視環境是縣府重點工作之一，現階段首先透過彙整「場景事件簿」，蒐集嘉義縣最值得取景拍攝的地點，供劇組參考，其次編列預算補助影視業者，提升影視業者來嘉義取景拍攝的意願，嘉義縣保有山、海、平原的自然風光，加上具備多元文化發展成就，歡迎影視業者來嘉義縣。

嘉義縣政府昨晚於嘉義秀泰影城包場觀看曾至嘉義縣東石鄉、布袋鎮拍攝的國片「消失的情人節」。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府昨晚於嘉義秀泰影城包場觀看曾至嘉義縣東石鄉、布袋鎮拍攝的國片「消失的情人節」。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣府昨晚包場放映國片「消失的情人節」，縣長翁章梁（中）及導演陳玉勳（左二）、監製李烈（左一）、女主角李霈瑜（右二）、葉如芬（右一）蒞臨現場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣府昨晚包場放映國片「消失的情人節」，縣長翁章梁（中）及導演陳玉勳（左二）、監製李烈（左一）、女主角李霈瑜（右二）、葉如芬（右一）蒞臨現場。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 電影 東石

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