自行車友最怕的「隱形殺手」 被逼車常是事故主因
台南市H‧H‧E自由車隊長「阿詹」表示，車友常騎的是台1、台17、台39、台20等省道及182市道（關廟龍崎往高雄內門）等道路，車友最怕是突然柏油路面裂開，以及182市道是往來砂石車多，路上常有碎石沙土，很容易摔車打滑發生意外，另外就是因多半是機車和自行車混合道，機車通常不會禮讓自行車，常發生逼車等事故發生。
「阿詹」說，台南市現有的自行車道，多是為觀光打造，適合親子休閒，慢慢騎乘比較不會有問題，但從來不知道是那一個單位維護，前台南縣長蘇煥智任內曾成立專責單位管理，縣市合併升格後，自行車道設施就不知道是誰管的。像台一省道自行車專用道在西拉雅大道和目加溜灣路口處，標誌就不見了，自行車和機車爭道，險象環生，就不知向誰反映。
「現行交通法令對自行車很沒有保障」，「阿詹」說，他曾經在澳洲生活，當地法令是自行車等同一輛汽車，騎乘在路上不能因速度慢就在後面猛按喇叭或是逼車，可能是國外沒有機車，相對道路空間較大，但在台灣法令真的比較忽視騎自行車，法令有要求「禮讓行人」，卻沒有強調「禮讓自行車」。
「阿詹」指出，車友都很怕騎進市區，像民族路邊雖畫有自行車道標誌，但常有路邊違停，還有是混合車道，機車通常不會禮讓自行車，在市區騎車都要心驚膽戰，台一省道有自行車專用道，以綠籬將車道隔開，相對是比較有保障，但位在行道樹下常有落葉和斷枝，沒有清掃也是另一種危機。
人稱「忠哥」的資深車友謝文忠說，，台南市自行車道幾乎都騎過，台南市目前最夯的是山海圳和雙博兩條自行車道，屬於數十公里長距離的水岸自行車道，沿途風景很漂亮，但都是幾段車道銜起來，像山海圳是從安南區台灣歷史博物館到烏山頭水庫（沿嘉南大圳），雙博是台灣歷史博物館到奇美博物館，整合前台南市長施治明時代開闢的黃金海岸及鹽水溪堤岸等。
謝文忠說，台南市新化、白河、關廟等地區公所開闢的自行車道，沿途風景也都很漂亮，像關廟森林自行車道還可以騎上國道3號休息站喝咖啡，沿途還有公廁維護得很好，但可惜沒怎麼推廣，也缺乏GPS定位系統資訊，像雙博自行車道他騎了4、5次才總算完整騎完官方的路線，台南市府訊息主要發布在OpenStreetMap，但很少車友使用，建議要發布在Google Map，比較能被看到。
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