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台南自行車意外2年多逾4千死傷 車友曝車道「亂象」

聯合報 / 記者吳淑玲黃宣翰／台南即時報導
台南市台一省道有縣府時期爭取設置的自行車專用道，當年風光啟用，但如今車友反映落葉及路面不平，反而少人騎乘。記者吳淑玲／攝影
台南市台一省道有縣府時期爭取設置的自行車專用道，當年風光啟用，但如今車友反映落葉及路面不平，反而少人騎乘。記者吳淑玲／攝影

台灣在10多年前自行車運動正夯時，各地廣闢自行車道，但不少車友認為車道缺乏管理，常有摔車等事故頻傳，加上多是混合車道，汽機車不禮讓自行車，也是自行車事故發生主因。台南市警察局交通大隊統計，從2018年迄2020年7月，台南市腳踏車事故共造成29人死亡，3902人受傷。發生主要原因為汽機車未注意車前狀況，以及汽機車或是腳踏車未禮讓釀禍為多。

台南市交通局有鑑於意外頻傳，著手整合自行車道後，經調查台南市有多達41條自行車道，全長625公里，管理單位就有市府工務局、觀旅局、交通局、水利局、都發局、經發局 ，以及各區公所，多數是混合車道，去年成立「自行車道推動小組」進行管理，定期開會檢討及自主巡檢，一年多來維管通報40件，以雜草過長、路面不平、標誌不明等居多。

台南縣府時代打造「省道級自行車專用道」，沿台一省道在慢車道外側設置寬2公尺的自行車專用車道，並以綠籬分隔機車道和自行車道，從後壁到新市段單側就有40公里長，花費數千萬元，還有指示牌及休憩設施等，當時是鼓勵單車給合火車站之旅，利用台一線自行車道，騎到各風景點觀光旅遊，但目前使用率不高，車友幾乎都直接騎在慢車道上。

陳姓車友表示，主要是專用道路面不平，還有突然高凸的橋梁等造型設計，若不注意還會摔車，且綠籬全段也不整齊，有的稀稀落落沒有造型也不好看，反而占用路面，造成自行車都要和汽機車或大型車輛搶道，險象環生；謝姓車友認為有「專用車道」對車友比較安全，但車道要做好維護管理。

麻豆警分局去年處理一起機車自撞車禍， 女騎士疑下班後精神不濟摔車，造成同車女嬰死亡，員警會勘時，也認為綠籬分隔機車道和自行車道，若夜間昏暗看不到綠籬反而危險，也曾建議廢除綠籬及自行車道，增加慢車道空間；但台一省道是公路總局新營工務段維管，綠籬是台南市府管理，工務局副局長王建雄說，將邀集相關單位檢討。

台南市自行車專用道撤除有先例，新化市區公所在市區設置的自行車專用道，因道路不夠寬必須與汽機車共用車道，常發生搶道險象環生，部分路段蓋在水溝上的木棧道，殘破失修，反而危機四伏，幾年前因安全理由已經廢除，另外 郊外自行車道常是路旁雜草叢生，也有不少自行車道成了汽機車停車場，也有做生意攤車占用，亂象叢生。

台南市交通局綜合規畫科長莊惠忠表示，從2011年以後中央就不補助自行車專用道經費，都是各維管單位在闢建公園或風景區整修時，撥出部分經費做步道或人車共用道方式，設置自行車道，交通局去年開始成立「自行車道推動小組」，定期檢討維護也會交叉監督管理，像工務局檢查水利局自行車道，或白河區公所和新營區公所互相檢查等，以督促各單位落實自行車道維護和管理。

自行車道上的補丁，可能就會造成車友摔車。記者吳淑玲／攝影
自行車道上的補丁，可能就會造成車友摔車。記者吳淑玲／攝影

車道 自行車 事故

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