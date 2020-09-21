國家環境教育獎出爐 台南鹽水橋南社區獲最高榮譽

第7屆國家環境教育獎今在台北頒獎，台南市鹽水區橋南社區發展協會榮獲社區組最高榮譽特優獎。龍崎國小獲學校組優等獎，台糖尖山埤江南渡假村拿機關組優等獎，將軍國中校長謝元入則獲個人組優等獎，展現台南推動環境教育的成果。

黃偉哲獲悉後表示，獲獎單位及個人長期投入環境教育，付出無數的心血，獲獎是實至名歸，希望有更多團隊加入推廣環境教育行列，讓台南成為環境教育典範城市。

月津港河畔的橋南社區發展協會，多年來推廣社區產業、辦理各項藝文活動及社區環境改造，將老街區、老技藝、老文化、青年找回來，重塑鹽水橋南街為一親水、生態共生的綠生活空間，打造永續環境宜居社區。

龍崎國小善用在地生態與地形，打造「空山黑鑽石永續龍崎士」的環境教育典範校園；以「竹」為主的環境教育課程，讓學童對「竹」有更深入的了解，不論是竹編藝術或是竹燒成竹炭後的科學應用等，都重新認識家鄉、愛惜家鄉、並讓家鄉永續發展。

台糖尖山埤江南渡假村是環境教育設施場所、銅級環保標章旅館，長期致力糖業文化保存、埤塘生態等為主的環境教育，積極推展永續觀光及生態旅遊。謝元入則是將山區學校推動環境教育的經驗帶到海邊學校行，關懷偏鄉地區，將豐富的環境教育經驗分享他校。

環保局表示，第8屆國家環境教育獎將於110年開始報名，歡迎環境教育績效優良的單位及個人報名，一起為南市爭光。