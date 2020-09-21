聽新聞
test
0:00 / 0:00

國家環境教育獎出爐 台南鹽水橋南社區獲最高榮譽

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
國家環境教育獎今頒獎，台南市鹽水區橋南社區發展協會榮獲社區組特優獎。圖／台南市環保局提供
國家環境教育獎今頒獎，台南市鹽水區橋南社區發展協會榮獲社區組特優獎。圖／台南市環保局提供

第7屆國家環境教育獎今在台北頒獎，台南市鹽水區橋南社區發展協會榮獲社區組最高榮譽特優獎。龍崎國小獲學校組優等獎，台糖尖山埤江南渡假村拿機關組優等獎，將軍國中校長謝元入則獲個人組優等獎，展現台南推動環境教育的成果。

黃偉哲獲悉後表示，獲獎單位及個人長期投入環境教育，付出無數的心血，獲獎是實至名歸，希望有更多團隊加入推廣環境教育行列，讓台南成為環境教育典範城市。

月津港河畔的橋南社區發展協會，多年來推廣社區產業、辦理各項藝文活動及社區環境改造，將老街區、老技藝、老文化、青年找回來，重塑鹽水橋南街為一親水、生態共生的綠生活空間，打造永續環境宜居社區。

龍崎國小善用在地生態與地形，打造「空山黑鑽石永續龍崎士」的環境教育典範校園；以「竹」為主的環境教育課程，讓學童對「竹」有更深入的了解，不論是竹編藝術或是竹燒成竹炭後的科學應用等，都重新認識家鄉、愛惜家鄉、並讓家鄉永續發展。

台糖尖山埤江南渡假村是環境教育設施場所、銅級環保標章旅館，長期致力糖業文化保存、埤塘生態等為主的環境教育，積極推展永續觀光及生態旅遊。謝元入則是將山區學校推動環境教育的經驗帶到海邊學校行，關懷偏鄉地區，將豐富的環境教育經驗分享他校。

環保局表示，第8屆國家環境教育獎將於110年開始報名，歡迎環境教育績效優良的單位及個人報名，一起為南市爭光。

月津港 青年 偏鄉

延伸閱讀

導入傳統生活文化 六堆客家園區獲環教獎特優

老年化社區廣設C據點 天氣熱、農忙、帶孫參與數難達標

最接地氣的健康宣導 中正大學教授推「素人說客」

第7家公共家園啟用 陳其邁：公托公幼不能輸5都

相關新聞

管理混亂 自行車道屢傳傷亡

10多年前自行車運動風行時，各地縣市政府廣闢自行車道，但管理權責未統一，車道普遍缺乏管理，加上道路混用，汽機車「逼車」多...

教授找素人說客 推健康宣導

嘉義縣中正大學傳播系教授盧鴻毅自2016年起，從食品營養及安全教育、婦女癌症篩檢、失智症等議題尋找「社區自然幫助人」，由...

垃圾場火警 斗六盼重啟焚化爐

雲林縣斗六市前天接連發生2起廢棄物火警，造成地方譁然，縣長張麗善昨到場現勘，斗六市代表會主席胡克勤砲轟「林內焚化爐已變政...

虱目魚漁民 盼健全產銷制度

台南虱目魚產地價格受疫情影響滯銷，目前每台斤已跌至成本價35元以下，漁民擔憂天冷後將雪上加霜，漁業署副署長林國平表示，目...

坑洞、枯枝、砂石… 自行車友最怕

自行車傷亡案件頻傳，車友們認為的「恐怖自行車道」，包括柏油路面突然有補丁或破洞、碎石沙土和滿地落葉枯枝等，都容易造成摔車...

國家環境教育獎出爐 台南鹽水橋南社區獲最高榮譽

第7屆國家環境教育獎今在台北頒獎，台南市鹽水區橋南社區發展協會榮獲社區組最高榮譽特優獎。龍崎國小獲學校組優等獎，台糖尖山...

台西打造玄天上帝園區 台中大里福興宮3千信徒相挺

雲林縣台西鄉太和武當北極殿，主祀北極玄天上帝，1990年扶乩開壇濟世，神威顯赫，為讓眾多信徒有一個更完善的信仰弘道場所；...

嘉市政風處陽光青年畫「廉神熊」 漫畫宣導法令

嘉義市政府今舉辦「優質工程、誠信桃城論壇」，透過產官學及施工廠商等單位交流對話，強調建立誠信為本共識，重視公共工程品質，...

影／發揮原住民長處 台南原民創新中心辦公室開張

台南市原住民創意中心計畫辦公室下午在嘉南藥理大學創客基地揭牌，以在地專業資源為獲選的10個原住民業者團隊規畫，培訓輔導進...

冠軍提琴手捐出冠軍琴 國中生受夜市人感召割愛捐琴

看到在社會低層討生活的夜市人都能捐助百萬助學金，雲林縣黃先生和讀國中女兒很感動，父親要女兒也為自己人生留一點善，女兒毅然...

邁入10年大新營嘉年華活動 即日起至本月底招商

2020大新營嘉年華活動11月將登場，新營區公所即日起至本月底招募特約商家，已有64家業者參與，呼籲有意者把握機會速與公...

影／阻力大 台南多功能教育園區規畫說明會各說各話

台南市政府農業局動保處今上午在學甲區公所辦理多功能教育園區（原學甲動保園區）前置規畫說明會，約100多名鄉親到場，會中民...

熱門新聞

疫情現金紓困最實惠 獅潭鄉每人發放2000元

獨／台中市政府計劃調整公車免費政策 明年起市民獨享

廟會深夜遶境「轟隆隆像戰爭」 高市消防局開罰90萬

林口交流道改善 新北、桃園都有想法10月初提規畫

冠軍提琴手捐出冠軍琴 國中生受夜市人感召割愛捐琴

公道三新闢道路開工 林智堅：解決30年交通難題

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。