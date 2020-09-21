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台西打造玄天上帝園區 台中大里福興宮3千信徒相挺
雲林縣台西鄉太和武當北極殿，主祀北極玄天上帝，1990年扶乩開壇濟世，神威顯赫，為讓眾多信徒有一個更完善的信仰弘道場所；93年間經101天踏點，覓得位於台西鄉台17線附近的建廟寶地，幾經斡旋購得約6千坪用地並順利成為合法「宗教專用區」，3年前積極趕工打造雲林最具規模的玄天上帝廟。
北極殿興建會長吳東穎表示，新廟於2017年11月間動土開工，隔年「太子元帥殿」與「玄天上帝主聖殿」陸續完成上梁大典，今年5月新建大廟結構主體工程終告完工，過程艱辛，目標就為早日完成這座玄天上帝園區。
吳東穎表示，北極殿新建大廟位處台西沿海地層下陷最嚴重的地區，為確保神廟結構安全，光是地基的下面就先灌注1萬多包的水泥，打了600多支基礎樁，用心良苦，廟體主建築約七百多坪，主殿將有八層樓高，總建坪約1000坪，一旦完工，將是雲林沿海地區最具宏偉壯觀的玄天上帝廟。
吳東穎表示，目前大廟結構體已完成，接著就是更艱難的內、外部屋頂樑柱的剪粘彩繪及木雕石壁等工程，需要更多的經費挹注，感謝各方的協助，也希望持續支持，讓這座大廟得以早日完成。
台中大里區福興宮董事長張滄沂，今天率領3千名信眾到北極殿參香，鑼鼓喧天，場面浩大，許多信徒也慷慨解囊，以實際行支持北極殿玄天上帝園區早日完成，讓台西沿海能多一處宗教休閒觀光區及信徒心靈寄託的好所。
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