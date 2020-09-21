嘉市政風處陽光青年畫「廉神熊」 漫畫宣導法令

嘉義市政府今舉辦「優質工程、誠信桃城論壇」，透過產官學及施工廠商等單位交流對話，強調建立誠信為本共識，重視公共工程品質，市府政風處還請同仁畫漫畫宣導「利益衝突法」，透過有趣「廉神熊」讓更多人了解法令。

嘉義市政風處、工務處，今天下午在市府禮堂舉辦「優質工程、誠信桃城論壇」，由市長黃敏惠主要是持，邀請法務部廉政署長鄭銘謙、嘉義地檢署檢察長繆卓然、嘉義市調站主任陳仁龍，及嘉義大學丶台灣區綜合營造公會、廠商等單位參加。

黃敏惠說，許多公務人員在工程執行上都會遇到壓力，若能透過標準化管理制度，強化內控預警機制，公務員與優質廠商互動時才能夠確保品質，透過論壇讓公務員秉持誠信、執行公務，市府也將以誠信，提供廠商公平、友善、優質、廉潔採購環境。

鄭銘謙說，廉政署協助各級政府推動誠信、廉政目標，公務員執行重大公共工程壓力大，也擔心受到不當干涉，透過論壇、廉政平台等機制，將問題提出，以行政透明方式解決問題、達成有效監督，讓公務人員有良善執行空間。

嘉義市政風處林茂祥為嘉義大學視覺藝術系畢業，以自己美工專長設計「廉神熊」漫畫主角，讓這次論壇宣導法令更容易被接受，政風處也將漫畫摺頁發給與會者，成為今天最受歡迎宣導品。