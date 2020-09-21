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嘉市政風處陽光青年畫「廉神熊」 漫畫宣導法令

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市長黃敏惠(右)，法務部廉政署長鄭銘謙(左)，在今天論壇前共同貼上「廉潔」拼圖。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠(右)，法務部廉政署長鄭銘謙(左)，在今天論壇前共同貼上「廉潔」拼圖。記者卜敏正／攝影

嘉義市政府今舉辦「優質工程、誠信桃城論壇」，透過產官學及施工廠商等單位交流對話，強調建立誠信為本共識，重視公共工程品質，市府政風處還請同仁畫漫畫宣導「利益衝突法」，透過有趣「廉神熊」讓更多人了解法令。

嘉義市政風處、工務處，今天下午在市府禮堂舉辦「優質工程、誠信桃城論壇」，由市長黃敏惠主要是持，邀請法務部廉政署長鄭銘謙、嘉義地檢署檢察長繆卓然、嘉義市調站主任陳仁龍，及嘉義大學丶台灣區綜合營造公會、廠商等單位參加。

黃敏惠說，許多公務人員在工程執行上都會遇到壓力，若能透過標準化管理制度，強化內控預警機制，公務員與優質廠商互動時才能夠確保品質，透過論壇讓公務員秉持誠信、執行公務，市府也將以誠信，提供廠商公平、友善、優質、廉潔採購環境。

鄭銘謙說，廉政署協助各級政府推動誠信、廉政目標，公務員執行重大公共工程壓力大，也擔心受到不當干涉，透過論壇、廉政平台等機制，將問題提出，以行政透明方式解決問題、達成有效監督，讓公務人員有良善執行空間。

嘉義市政風處林茂祥為嘉義大學視覺藝術系畢業，以自己美工專長設計「廉神熊」漫畫主角，讓這次論壇宣導法令更容易被接受，政風處也將漫畫摺頁發給與會者，成為今天最受歡迎宣導品。

他說，為設定主角，日前先購買4個紙雕熊面具，為4隻熊各設定不同個性、角色，再發想有趣劇情，以2周時間畫了2篇「廉神熊」漫畫，說明利益衝突法等法令，未來還將繼續畫下去，用輕鬆有趣漫畫讓更多人認識法令。

林茂祥畫「廉神熊」漫畫宣導嚴肅法令。記者卜敏正／攝影
林茂祥畫「廉神熊」漫畫宣導嚴肅法令。記者卜敏正／攝影
市長黃敏惠(右三)，法務部廉政署長鄭銘謙(左三)、嘉義地檢署檢察長繆卓然(左二) ，嘉義市調站主任陳仁龍(右二)都參加今天論壇。記者卜敏正／攝影
市長黃敏惠(右三)，法務部廉政署長鄭銘謙(左三)、嘉義地檢署檢察長繆卓然(左二) ，嘉義市調站主任陳仁龍(右二)都參加今天論壇。記者卜敏正／攝影
林茂祥用漫畫幫政風處宣導嚴肅法令。記者卜敏正／攝影
林茂祥用漫畫幫政風處宣導嚴肅法令。記者卜敏正／攝影

嘉義 公務員 義大

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