影／發揮原住民長處 台南原民創新中心辦公室開張

台南市原住民創意中心計畫辦公室下午在嘉南藥理大學創客基地揭牌，以在地專業資源為獲選的10個原住民業者團隊規畫，培訓輔導進駐業者產品改良，開發「越在地，越國際」的新創產品，配合明年成立的「原住民創意中心」推出，提升原住民品牌行銷、台南觀光及文創能量 。

台南市長黃偉哲、原民會主委夷將‧拔路兒、嘉南大學校長李孫榮與地方人士、獲選進駐中心原民業者出席揭牌；黃偉哲還扮演推廣大使，猛吃豬肉、原民肉粽，強調原住民都用山豬肉，絕對不會吃到美國豬肉。

黃偉哲說，比起過去只重補助，原住民創意中心更能幫助原住民發揮長處，感謝原民會協助「沒有原鄉的城市」的台南設置，感謝嘉南藥理大學協助改造10個原住民產業團隊。

夷將‧拔路兒感謝黃偉哲關心原住民，台南僅8千多原住民，是全國唯一非原鄉縣市成立「原住民創意中心」，原民會只補助5千萬興建，台南市府還加碼3500萬。

李孫榮指出，嘉大10年前成立溫泉中心後也與原民會合作推展原鄉溫泉產業。原住民創意中心計畫辦公室落腳嘉藥，將確實整合經費、人脈、軟硬體等校內資源，以「一分經費、兩分努力、三分成果」有效率做到更好，壯大台南原住民創意中心。

原民會自107年至今投注近5億元於宜蘭、桃園、新竹、台中、台南、高雄、屏東及台東等8縣市推動「布建通路據點計畫」，補助於鄰近消費市場地點，建置實體通路據點，提供原鄉優質產品在都會區銷售平台，希望協助原民業者開拓通路，提升原住民族商品市場能見度。

台南市據點預定札哈木公園，緊臨億載金城、運河博物館、安平老街、安平古堡等熱門觀光景點，未來場館除作為原住民族商品銷售通路平台，也有不定期市集、手作體驗、特色餐飲及藝術展演等活動，擴大原住民族文化交流。