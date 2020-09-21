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冠軍提琴手捐出冠軍琴 國中生受夜市人感召割愛捐琴

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
就讀國中黃姓小女生捐出陪伴多年的心愛大提琴，供雲林家扶中心作為認捐助學之用，社工感動萬分。記者蔡維斌／攝影
就讀國中黃姓小女生捐出陪伴多年的心愛大提琴，供雲林家扶中心作為認捐助學之用，社工感動萬分。記者蔡維斌／攝影

看到在社會低層討生活的夜市人都能捐助百萬助學金，雲林縣黃先生和讀國中女兒很感動，父親要女兒也為自己人生留一點善，女兒毅然將一路陪伴她長大，從小學到國中拿下多次優勝的大提琴捐給雲林家扶中心供人認捐，所得全數捐作家扶助學金，國中小女生割愛助學，把「冠軍琴」繼續譜出愛的樂章。

「這是家扶成立51年受贈最特別的禮物！」雲林家扶中心主任廖志文說，當初黃爸爸主動告知其讀國三的女兒要捐出自心愛的大提琴，姑且不論琴價有多高，他不敢相信才國中的小女生，如何願意割捨自己的「心愛」來成就大愛。

家扶督導歐厚成說，上月間，家扶舉辦助學金捐贈儀式，其中雲林夜市慈愛會捐了一百萬元，經媒體披露很讓黃先生感動，認為連在夜市討生活的艱苦人都能有此大愛，生活幸福的人豈能獨善其身，父女一場生命教育對話，決定為自己人生也留下一點善。

儘管女兒很不捨，但她唯一能捐的就只有這把心愛的大提琴，廖志文說，這把大提琴從小學3年級陪伴著她一路成長，參加音樂賽南征北討，曾在全國學生音樂賽屢獲優勝，這把提琴記錄著她滿滿的人生記憶與榮耀，小小年紀竟有這番大愛，實令人感動。

日前，黃爸爸帶著大提琴捐給家扶並轉達女兒心聲，黃爸爸說，這把大提琴幾乎是女兒的生命，希望能找到認捐的新主人，讓愛的樂聲傳遞下去，再現生命琴韻。

黃家父女低調捐愛，家扶中心今天開記者會呼籲民眾踴躍認捐，響應小女生的愛心，大提琴保養得很好，屬中低音，音色渾厚豐滿，像黃小妹深沉豐厚的情感，廖志文說，黃爸爸只以當年購買的3萬元起價即可。

該琴適合國中、小身高者，意者即日起至9/28截止，可電洽（05）6323200行政組黃小姐，或到虎尾鎮公安路201號家扶中心洽談，以最認捐最高額可獲大提琴，歡迎踴躍認捐共譜生命美好樂章。

就讀國中黃姓小女生捐出陪伴多年的心愛大提琴，供雲林家扶中心作為認捐助學之用，捐琴助學，精神感人。記者蔡維斌／攝影
就讀國中黃姓小女生捐出陪伴多年的心愛大提琴，供雲林家扶中心作為認捐助學之用，捐琴助學，精神感人。記者蔡維斌／攝影
就讀國中黃姓小女生捐出陪伴多年的心愛大提琴，供雲林家扶中心作為認捐助學之用，社工感動萬分。記者蔡維斌／攝影
就讀國中黃姓小女生捐出陪伴多年的心愛大提琴，供雲林家扶中心作為認捐助學之用，社工感動萬分。記者蔡維斌／攝影
就讀國中黃姓小女生捐出陪伴多年的心愛大提琴，供雲林家扶中心作為認捐助學之用，捐琴助學，精神感人。記者蔡維斌／攝影
就讀國中黃姓小女生捐出陪伴多年的心愛大提琴，供雲林家扶中心作為認捐助學之用，捐琴助學，精神感人。記者蔡維斌／攝影

家扶中心

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