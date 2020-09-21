邁入10年大新營嘉年華活動 即日起至本月底招商

2020大新營嘉年華活動11月將登場，新營區公所即日起至本月底招募特約商家，已有64家業者參與，呼籲有意者把握機會速與公所聯繫，一起翻轉新營商圈。

大新營嘉年華活動為台南市政府經濟發展局補助委由新營區公所辦理的輔導新營商圈活動，今年邁入第十年，公所首次與在地著名社群「新營美食地圖」合作，將透過陸戰及空戰雙箭齊發來行銷在地美食及召募特約店家。

新營區長魏文貴說，這項活動11月28日至29日二天，在新營區民權路區段(自三民路口起至民治路口)舉辦，陸續已召募64家特約店家，持續增加中，有興趣店家可於9月30日前到新營區公所經建課報名，洽詢電話（06）6322015轉分機131、134。

魏文貴表示，今年除以往透過在地特約店家方式外，也邀請在地著名社群「新營美食地圖」一起加入行銷，民眾只要在11月16日至11月29日於「新營美食地圖」臉書分享美食照及標註「行動支持在地美食」，亦可至服務台兌換摸彩券一張，同樣也能享有參加摸彩券加值送及摸彩權益。