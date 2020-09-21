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斗六垃圾火警 地方轟林內「焚化爐變政治爐」望重啟

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
有民眾議論，斗六江厝回收場起火原因是暫置場家具移置所致，斗六市長林聖爵駁斥是不實指控，2起火警並無直接關聯，運送前人員皆重複確認溫度無誤後才轉運。記者陳苡葳／攝影
有民眾議論，斗六江厝回收場起火原因是暫置場家具移置所致，斗六市長林聖爵駁斥是不實指控，2起火警並無直接關聯，運送前人員皆重複確認溫度無誤後才轉運。記者陳苡葳／攝影

雲林縣斗六市昨天接連發生2起廢棄物火警，造成地方譁然，縣長張麗善嚴陣以待，親自到場現勘，「垃圾沒人要！」地方里長提出抗議，市民代表主席胡克勤更砲轟「林內焚化爐變政治爐」要求重啟，解決垃圾去化問題，「否則廢棄物一直堆，火警一直發生」，誰都不樂見。

昨天上午雲科路3段竹圍大橋下先發生了大型廢棄物暫置場火警，晚間江厝里回收場也傳出冒火光及濃煙；其中，暫置場內因無監視器，起火原因仍待釐清，而回收場周邊監視器拍下場內燃燒畫面，消防局初步判定疑因沼氣或鋰電池自燃引火苗，使現場堆置的上萬噸垃圾瞬間起火燃燒；縣警局也啟動調查是否有外力介入，經查無發現任何可疑因素。

「為什麼焚化爐蓋了都不用？」當地江厝里長沈永清、三光里長黃順昌強烈表達希望重啟焚化爐，據了解，該場原是斗六舊垃圾掩埋場，封場多年改堆置樹枝、家具等廢棄物回收，已使用10多年，雖新垃圾沒有再運進場，但舊垃圾仍讓居民一年四季飽受臭酸味之苦。

有民眾議論，回收場起火原因是暫置場家具移置所致，斗六市長林聖爵駁斥是不實指控，2起火警並無直接關聯，運送前人員皆重複確認溫度無誤後才轉運；林聖爵指出，該回收場約4公頃，其中大型家具占了四分之三，清潔隊收受後會先運至回收場堆置，要分類拆解時運到竹圍大橋下進行，最後才至土庫鎮大型廢棄物場作後端處理。

「雲林縣重啟焚化爐是最後選項」，縣長張麗善語重心長地說，雲林縣垃圾去化問題多仰賴外縣市幫忙焚化，常因歲修及各種因素無法如期焚化，目前縣府啟動MT、ZWS零廢棄資源系統，把廢棄物變成40%燃料棒、17%廢料，其中廢料有80%扶植覆土、20%可作低強度運用，皆是減少垃圾去化壓力的方式，「未來無論做任何決定，都會以對鄉親最有益的方式進行」。

林聖爵表示，該回收場目前主收資源回收物及大型廢棄物，場內已獲中央補助90萬規畫設計費，設計資源回收場區分類；另為解決掩埋場去化問題，公所也向環保署申請138萬規畫設計費，然目前未獲回應；今年4月向中央爭取大型破碎機系統2千多萬經費，也被以不符補助範圍打回票。

林聖爵表示，斗六市人口眾多、學生也多，暑假是收受大型廢棄物最高峰，只能靠人工拆解後才能進場處理，「當無法去化時，只能一直堆置」，他重申，希望中央重視大型廢棄物處理問題，「不處理就有如放一顆不定時炸彈」，造成人心惶惶。

雲林縣斗六市昨天接連發生2起廢棄物火警，造成地方嘩然，縣長張麗善嚴陣以待，親自到場現勘。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗六市昨天接連發生2起廢棄物火警，造成地方嘩然，縣長張麗善嚴陣以待，親自到場現勘。記者陳苡葳／攝影
斗六江厝回收場周邊監視器拍下場內燃燒畫面，消防局初步判定疑因沼氣或鋰電池自燃引火苗。記者陳苡葳／攝影
斗六江厝回收場周邊監視器拍下場內燃燒畫面，消防局初步判定疑因沼氣或鋰電池自燃引火苗。記者陳苡葳／攝影
斗六市長林聖爵出示公所今年4月向中央爭取大型破碎機系統2千多萬經費，被以不符補助範圍打回票，使山線仍無大型廢棄物系統作後端處理。記者陳苡葳／攝影
斗六市長林聖爵出示公所今年4月向中央爭取大型破碎機系統2千多萬經費，被以不符補助範圍打回票，使山線仍無大型廢棄物系統作後端處理。記者陳苡葳／攝影

廢棄物 斗六

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