影／阻力大 台南多功能教育園區規畫說明會各說各話

台南市政府農業局動保處今上午在學甲區公所辦理多功能教育園區（原學甲動保園區）前置規畫說明會，約100多名鄉親到場，會中民眾發言踴躍，質疑未來可能強行收容流浪狗，雖然官員多次說明，最後仍是各說各話收場。

規畫中的學甲動保園區面積近2公頃，引來地方正反意見交鋒，幾波交火後日前自救會與台南市政府達成就園區無爭議部分公園、滯洪池先規畫，台南市政府農業局動保處上午在學甲公所辦理說明會，聽取顧問公司報告，隨後聽取民眾意見。

與會鄉親發言質疑滯洪池面積僅0.5公頃太小，也有人質疑停車場僅20多席根本不夠，更有人認為規畫小農市集根本沒人會去無商機，也有人建議學甲最缺排球場，應該要增設在此，動保處人員也點頭認同，成為會場難得共識。

與會的自救會執行長朱正利等人則質疑今天說明會，根本是緩兵之計，市府早晚一定還是會將流浪狗放進來，更有人認為處理後的排放水，恐讓地方養殖業重創。動保處人員多次說明，仍是無法化解與會鄉親疑慮，最後決定集體離席，會議最後匆促結束。

對於與會鄉親質疑未來市府會強行將流浪狗放入，農業局動保處長吳名彬強調，市府一定會履行承諾，尊重地方民意。

「這是議會的決議，請鄉親不用擔心。」吳名彬說，當初市議會就有決議，未來該教育園區究竟要不要關狗，前提是要地方取得共識、同意，在民意支持下才會進行，不會硬闖將流浪狗引進，目前就是先擱置爭議部分，就沒有爭議部分先進行，來聽取鄉親意見，「這改變不了」，鄉親不用擔心。

另外，對於鄉親質疑，滯洪池面積僅0.5公頃太小，停車位不足，吳名彬說，會將鄉親們意見列入，請顧問公司重新修正，盡可能調整。