照顧者不再孤軍奮戰 嘉縣府設長照友善店家

嘉義縣長翁章梁日前邀家庭照顧服務員，至嘉義縣家庭照顧者友善商家之一民雄鄉皇家冰城吃挫冰，翁章梁以照顧父母親的經驗，與多位家庭照顧者分享照顧過程的酸甜苦辣，希望給予照顧者正面能量，並表示，嘉義縣政府及長照服務永遠是家庭照顧者最堅強的依靠。

翁章梁提醒，每位照顧者都能透過社工評估或打電話詢問方式，善用政府和社會資源協助，這次也招募在地企業商店成為友善商家，家庭照顧者來到友善商家，可以暫時休息一下，彼此分享及抒發心情，成為互助支持團體。

嘉義縣政府表示，皇家冰城蕭姓店長長期從事志願服務工作，也是畢業照顧者，理解家庭照顧者的辛酸，認同家庭照顧者互助資源整合中心這次推出的友善商家活動，希望透過小小的一碗冰，在酷熱的夏日裡，為照顧者卸除片刻的煩悶和疲憊，取得一絲的透心涼。

翁章梁表示，他照顧父母親時，常擔心自己沒能照顧好，照顧過程像巨大石頭壓在心上，壓力用千言萬語都無法表達，他知道每個照顧者幾乎都會面臨各式各樣的「照顧壓力」，例如與家人間的衝突、龐大的金錢支出，甚至是與被照顧之間的溝通等，都是因為長時間處在高壓的照顧環境下所導致。

社會局長蕭英成表示，縣府於2018年委託國立中正大學辦理「家庭照顧者互助資源整合中心」，以單一窗口提供服務諮詢及轉介，目前已有262位家庭照顧者加入，並設置「家庭照顧者支持服務據點」，導入「家庭照顧者」互助換工的創新做法等。