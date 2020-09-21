家庭照顧者身心負荷大 嘉義縣導入互助換工減壓

中央社 / 嘉義縣21日電

嘉義縣「家庭照顧者互助資源整合中心」系統導入「互助換工」作法，提供家庭照顧者喘息服務。縣長翁章梁今天以過來人身分，提醒家庭照顧者善用政府資源，釋放照顧壓力。

翁章梁說，自己也曾是家庭照顧者，每一個照顧者幾乎都會面臨各式各樣的「照顧壓力」，例如與家人間的衝突、龐大的金錢支出，甚至是與被照顧者之間的溝通等。

今天翁章梁請嘉義縣幾位家庭照顧者吃挫冰，以過來人身分分享照顧過程的酸甜苦辣，讓他們放鬆一下，暫時忘卻照顧壓力，並提醒家庭照顧者善用政府資源，降低身心的負擔。

嘉義縣社會局長蕭英成表示，縣府成立「家庭照顧者互助資源整合中心」，以單一窗口提供服務諮詢及轉介，將嘉義縣18鄉鎮市劃分為6區，成立6個「家庭照顧者支持服務據點」，導入「互助換工」的創新作法，運用農業社會「相放伴」概念，發展出「照顧換工制度」，讓社區民眾彼此成為照顧家中失能人員的後盾。

蕭英成指出，目前已有262位照顧者個案加入「家庭照顧者互助資源整合中心」系統，呼籲每一位照顧者都能透過社工評估或打電話05-3106207詢問，善用政府和社會資源協助。

嘉義 翁章梁 社工

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