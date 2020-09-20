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留住樓梯！南鐵東移拆遷戶：別用恐怖手段對付我全家

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南鐵東移拆遷戶黃春香今晚辦團結抗爭晚會，要求鐵道局讓樓梯間保留，不要拆除。記者鄭惠仁／攝影
台南市南鐵東移拆遷戶黃春香今晚辦團結抗爭晚會，要求鐵道局讓樓梯間保留，不要拆除。記者鄭惠仁／攝影

台南市鐵路東移拆遷戶黃春香今晚在住處前舉辦團結抗爭晚會，控訴鐵道局沒有好好協商，就來文要求，須在21日零時前須把屋內東西清掉，這樣的作法根本是威脅，很沒道理。

她表示，原先以為不會拆到樓梯，現在卻要拆到樓梯間，令人難以接受，一定會盡全力捍衛家園。鐵工局強調一切依法辦理。

黃春香表示，17日收到鐵道局的公文，叫她把東西清掉，不然21日以後就要強拆。她說，7月21日半夜，鐵工局跑來跟她簽單，條件是兩個月內，讓她和鐵工局協調，如何保留家裡的樓梯免於被拆。但是這兩個月來，鐵道局都沒有來協商，只是一直來勸她搬走。現在又來文命令她21日前把東西清掉，簡直是威脅，「希望政府不要用那麼恐怖的手段來對付我全家，請用專業的事實來跟我講道理。」

黃春香說兩個月前要拆屋的前1天晚上，她本來想邀請大家來家裡喝茶、聊天，她也準備水餃、蘿蔔糕、菜頭魚丸湯，但沒想到鐵道局提早8小時就把路都封起來，以致進不來。因此今晚在家門口前舉辦團結抗爭晚會，邀請上次沒法近來的朋友來聊天。

台南市南鐵東移拆遷戶黃春香今晚辦團結抗爭晚會，要求鐵道局讓樓梯間保留，不要拆除。記者鄭惠仁／攝影
台南市南鐵東移拆遷戶黃春香今晚辦團結抗爭晚會，要求鐵道局讓樓梯間保留，不要拆除。記者鄭惠仁／攝影
台南市南鐵東移拆遷戶黃春香今晚辦團結抗爭晚會，要求鐵道局讓樓梯間保留，不要拆除。記者鄭惠仁／攝影
台南市南鐵東移拆遷戶黃春香今晚辦團結抗爭晚會，要求鐵道局讓樓梯間保留，不要拆除。記者鄭惠仁／攝影

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