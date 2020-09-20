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球來就打！450槌球選手齊聚雲林 分組切磋球技
「球來就打」來自全台各地的450位身心障礙及一般槌球選手，齊聚雲林「公益盃」全國身心障礙者槌球錦標賽競技，百人賽場相當壯觀，縣長張麗善也親自到場開球「以球會友」，期將這股運動風氣吹向社會，全民打槌球，打造友善無礙環境。
張麗善說，雲林縣有近5萬名身心障礙者，占全縣人口7%，全國排名第四高，身心障礙族群受限身體上的不便，身體退化速度比一般人快，因此從事戶外運動不但能提升交際互動能力，也可藉此活絡肢體，延緩退化。
虎尾身心障礙協會總幹事蘇裕華表示，縣內提倡身心障礙槌球運動已逾20年，近十多年來也廣邀一般民眾加入共學，賽制分為身障組及社會組，相互切磋球技，「勝者獲得自信心，敗者獲得經驗」人人皆能從這項運動中富足身心靈，展現不凡的生命力。
蘇裕華說，充分運動對身心障礙者而言非常重要，協會不僅有12位資深槌球教練，且還針對各種障別設計技法，讓選手們習球得心應手；今年賽事首邀元長國中教職員及師生組隊，與身心障礙選手和一般民眾產生連結，也讓友善氣氛向校園扎根。
身心障礙者輪椅舞、手搖車、保齡球及輪椅太極等，也是適合身心障礙者從事的運動，協會力邀雲林縣太極拳名師陳英鵬、鄭英明、黃麗雪量身打造拳路，指導身心障礙者操刀棍練武，並安排在每年12月3日國際身心障礙者日前至各縣市交流，散布正向能量。
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