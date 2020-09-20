探索社區文物如何保存與發掘 六甲認識古宅

台南市六甲社區發展協會今辦理「探討社區老東西與典藏工作坊」，讓外界更認識「毛昭川古宅」老屋歷史與再造計畫意義，並將現場展示如何將和紙下古文件揭裱，認識老文物的分類與保存方法。

課程中帶領社區居民與社區青年朋友一起來探索社區文物如何保存與發掘。而此次計畫除毛昭川古宅外，課程中提及文化資產法規與運用，由南藝大建築藝術研究所的陳俊諺，透過在業界中實際的經驗分享，讓學員了解對於文化資產規章背景與運用。

文化局文資建材銀行駐廠專任人員侯成育指出，建物內有許多密碼，像在走廊地板採用日本「鶯張走廊」防盜設計，一踩上即會發出類似鳥叫的唧唧聲；由建材的進口商號標誌，推斷出是從大阪、鹿兒島進口，是城堡級建材，

社區文化保存的意識需要提升，常常因為有些事物老化就會被拆遷或丟棄，很開心這次參與社區的課程，將文化資產的教育可以用課程與體驗來扎根，共同守護也提升社區對於文資保存的參與。