祈福感恩 統一企業慈善事業基金會秋季公益活動
統一企業慈善事業基金會長期關懷偏鄉社區老人和偏鄉學童，今下午在南台科大舉辦｢青銀童樂嘉年華｣公益活動，希望喚起各界，一起來關懷弱勢者。
今下午公益活動，結合統一超商、統一證券、統一職棒、台灣神隆、南台科技大學等5家集團內部企業，以及安南醫院、名坂奇洋菓子店、劉家粽子專賣店、瓜瓜園企業公司等5家異業參與。
活動採老少混合編隊方式，內容包含手作祈福卡、平安舞蹈、點燈祈福、老少活動、大合唱、摸彩等，希望藉孩童活力引導長輩們共同參與找回活力，活躍老化。活動特別規畫祈福點燈儀式，希望匯集微小之力，聚積成大善念，祈求疫情早日消弭。
該基金會總幹事凃忠正表示，秉持「取之於社會、用之於社會」理念，落實關懷弱勢族群公益政策，期藉企業棉薄之力，傳達對偏鄉高齡長輩與弱勢兒少的關切，未來仍將持續舉辦公益活動回饋社會。
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