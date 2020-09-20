全國身障射箭運動 身障者：苦無合適場域練習

嘉義縣政府今天上午於嘉義縣脊髓損傷者協會館舉辦「109年嘉義縣運動i台灣計畫 身心障礙射箭運動大集合」，吸引來自全台愛好射箭的身心障礙者組隊參加，嘉義縣脊髓損傷者協會表示，台灣有許多射箭愛好者苦於場地及安全等需求，常被趕來趕去，這次活動大家都非常珍惜。

嘉義縣脊髓損傷者協會理事長林清涼表示，脊髓損傷是永久性的，95%的傷者須以輪椅代步，活動範圍受限，較無法參與動態性的體育活動，容易造成身體及心肺功能衰退，身心障礙射箭運動則是強化身心障礙者體能，及人際互動交流很好的管道。

協辦單位之一大林國小校長謝金能表示，今年是縣府第15年舉辦身心障礙射箭比賽，因射箭設備很重、場地的空間限制嚴格，許多射箭愛好者很難找到合適場域，去年嘉義縣脊髓損傷者協會搬到六腳鄉的基地，大林國小也透過經費提供資源，希望以此提升選手射箭成績，參與全國身障運動會。

台北市身心障礙射箭協會教練徐瑞仁表示，台北大部分射箭場地都在學校，但不開放社會人士使用，運動中心也只有30公尺空間，選手無法練習更符合比賽標準距離，身障者又受限於先天條件問題，成績無法提升，希望政府重視。