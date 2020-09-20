善化安定資源回收逾萬公噸 92歲阿公投入逾30載

慈濟基金會今在台南善化靜思堂舉辦環保感恩圓緣聯誼會，邀請地主及善化地區所有社區環保志工近二百人參與，其中96歲陳歐纏除無償提供用地，更與92歲妹婿王石柱及78歲女兒陳美投入環保逾30載，獲得與會者滿滿掌聲。

營運20年慈濟善化環保站，因地主另有規劃，9月初移回善化靜思堂，為感恩地主陳歐纏無償提供土地及社區民眾多年來共同守護地球做環保，今辦理聯誼會，席開30多桌，邀請地主及善化地區社區環保志工近200人參與。

陳歐纏的女兒陳美說，30年前參與慈濟志工培訓時，從收音機聽到證嚴法師說「用鼓掌的雙手做環保」，無償提供善化中正路一塊空地，當善化第一個環保站，母親也加入環保志工行列。民國89年媽媽提供陽明路一塊590多坪土地，還自掏腰包搭建鐵皮做環保。

92歲的王石柱是陳歐纏妹婿，投入環保志工30年，今天與服務20年以上的志工好友們接受表揚。高齡仍耳聰目明的他說，天天做環保有益舒展筋骨，幾十年來很少感冒。

96歲陳歐纏年事已高，臥病不克出席。慈濟志工洪清坤指出，陳歐纏身體力行，20年來順利帶動善化及安定區周邊許多退休民眾投入環保志業，迄今資源回收物逾1萬1623公噸，目前善化與安定兩區環保回收點共83處，每個月資源回收可以拯救一座大安森林公園的樹木。