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台南安南紅蔥頭最夠味 3種醬汁征服味蕾
台南市安南區公所今天舉辦「台江濃情-紅蔥當頭‧安南就醬玩」社區營造成果展，除了展示美味料理，還有精心研發出的3種紅蔥醬。市長黃偉哲表示，安南區生產的紅蔥頭特別有風味，籲請家庭、餐廳多買來用。
由文化部、文化局指導的安南區區層級社區營造計畫，經調查安南區紅蔥頭種植面積約150公頃，區公所表示，曾文溪沿岸土質、氣候，及農人的栽種技術，培育高品質的紅蔥頭，行銷全國，也是「統一肉燥罐」或「牛頭牌紅蔥醬」等產品的主要供應來源。
安南區長葉誌明說，安南區紅蔥頭品質優良，種植工序繁複，從育種、種植至收成階段，全仰賴農人、大量人力以及台江「相放伴」互助剪蔥的收成模式，年復一年延續紅蔥頭生命。為了將餐桌上的配角「紅蔥頭」華麗轉身，聘請愛心總舖師蔡瑞成擔任料理總監，並邀集曾文溪畔砂崙、什份塭、南興、公親、顯宮、理想等社區民眾提供私房作法，搭配虱目魚、花生等在地食材，研發出紅蔥青鬆醬、思慕安南XO醬、紅蔥醬醬好。
黃偉哲表示，紅蔥頭是很重要的調味品，而台南安南的紅蔥頭的風味特別厚，他強調，東西好吃、不好吃，有時候煮菜要新鮮，但是提味的佐料卻能讓味道更出來，變得更好吃；紅蔥頭不管是做XO醬、青醬、或紅蔥醬，事實上都是最好，配上台南的英雄麵，更是絕配。
市長也分析紅蔥頭的營養價值，每10克紅蔥頭含有2.5克的蛋白質、3克的纖維、多種微量元素及抗氧化劑。他說，善用在地食材，多食用本土農、畜產品，既健康也讓台灣的農業經濟生生不息。
理想社區媽媽們也在活動中展現所料理的風味餐，招待每位來賓，民眾除學習到紅蔥頭創意料理、紅蔥頭知識，並欣賞理想社區婦女會、新住民的舞蹈表演及奇幻魔術秀。
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