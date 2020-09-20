提高紫蘆筍附加價值 溪口崙禾美地協會今揭牌

嘉義縣溪口鄉崙禾美地創生協會今天舉行會員成立大會暨揭牌儀式，理事長陳梧桐表示，預計將透過產官學合作，開發多元產銷通路，建立高效經濟農產模式，提升溪口鄉紫蘆筍等農產品的附加價值，為家鄉貢獻心力。

嘉義縣長翁章梁、溪口鄉長孫維聰、縣議員劉雅文、農會總幹事劉純婷，及多位產官學界代表今天參與揭牌，共同見證溪口鄉農業經濟邁向新里程碑，陳梧桐表示，10年前回到故鄉，有感於農村經濟的日漸凋零，成立「崙禾美地」，希望透過農業創生，營造人民安居和樂的美麗田莊。

陳梧桐說，未來在技術團隊協助下，將進行紫蘆筍有機科學化的實驗栽培，建立高效經濟農產模式，透過「農業經濟」、「社區營造」與「教育文化」的結合，重塑傳統農村價值，吸引青農返鄉，促進鄉村永續發展。