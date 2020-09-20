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黑道告別式處處有眉角 誰先上香隱喻江湖地位高低

提高紫蘆筍附加價值 溪口崙禾美地協會今揭牌

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣溪口鄉農會總幹事劉純婷（左一）、縣議員劉雅文（左二）、崙禾美地創生協會理事長陳梧桐（左三）、嘉義縣長翁章梁（右三）、溪口鄉長孫維聰（右二）今天參與崙禾美地創生協會揭牌儀式。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣溪口鄉農會總幹事劉純婷（左一）、縣議員劉雅文（左二）、崙禾美地創生協會理事長陳梧桐（左三）、嘉義縣長翁章梁（右三）、溪口鄉長孫維聰（右二）今天參與崙禾美地創生協會揭牌儀式。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣溪口鄉崙禾美地創生協會今天舉行會員成立大會暨揭牌儀式，理事長陳梧桐表示，預計將透過產官學合作，開發多元產銷通路，建立高效經濟農產模式，提升溪口鄉紫蘆筍等農產品的附加價值，為家鄉貢獻心力。

嘉義縣長翁章梁、溪口鄉長孫維聰、縣議員劉雅文、農會總幹事劉純婷，及多位產官學界代表今天參與揭牌，共同見證溪口鄉農業經濟邁向新里程碑，陳梧桐表示，10年前回到故鄉，有感於農村經濟的日漸凋零，成立「崙禾美地」，希望透過農業創生，營造人民安居和樂的美麗田莊。

陳梧桐說，未來在技術團隊協助下，將進行紫蘆筍有機科學化的實驗栽培，建立高效經濟農產模式，透過「農業經濟」、「社區營造」與「教育文化」的結合，重塑傳統農村價值，吸引青農返鄉，促進鄉村永續發展。

翁章梁表示，因應市場及消費模式的快速轉變，農產與行銷必須創新與靈活，未來10至15年農業將發生很大的變化，老一輩農民持有的農田將大量釋出，青農能取得的耕作土地會更多，加上導入科技智慧，農業經營和管理模式不再走傳統路線。

嘉義縣溪口鄉農會總幹事劉純婷（左一）、縣議員劉雅文（左二）、嘉義縣長翁章梁（左三）、崙禾美地創生協會理事長陳梧桐（右三）、溪口鄉長孫維聰（右二）今天參與崙禾美地創生協會揭牌儀式。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣溪口鄉農會總幹事劉純婷（左一）、縣議員劉雅文（左二）、嘉義縣長翁章梁（左三）、崙禾美地創生協會理事長陳梧桐（右三）、溪口鄉長孫維聰（右二）今天參與崙禾美地創生協會揭牌儀式。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣溪口鄉農會總幹事劉純婷（左一）、縣議員劉雅文（左二）、嘉義縣長翁章梁（中）、崙禾美地創生協會理事長陳梧桐（右三）、溪口鄉長孫維聰（右二）今天參與崙禾美地創生協會揭牌儀式。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣溪口鄉農會總幹事劉純婷（左一）、縣議員劉雅文（左二）、嘉義縣長翁章梁（中）、崙禾美地創生協會理事長陳梧桐（右三）、溪口鄉長孫維聰（右二）今天參與崙禾美地創生協會揭牌儀式。圖／嘉義縣政府提供

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