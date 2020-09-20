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為明年「西港香」暖身 慶安宮今完成取「舟參」儀式
聞名全台的台南西港慶安宮，今天出動陣頭前往西港新港天后宮寶「舟參」神榕處，舉行辛丑香科（第 80科）取「舟參」儀式，約1個多小時完成，為明年登場的「西港香」暖身。
慶安宮西港香有「台灣第一香」美譽，慶安宮總幹事方一峰說，所謂「舟參」，就是王船龍骨，王船「舟參」來源，選定香境內神榕，由造船師先挑選合格樹幹依序編號，於今年5月評選，最後由新港天后宮神榕以11個聖杯高杯中選，這也是新港天后宮第一次入選王船寶舟參，且一次就被選上。
今上午7時，西港慶安宮神明轎班起程，沿途遶境前往西港新港天后宮，參與宮廟包括新港天后宮、西港聖王會、大竹林汾陽殿、大塭寮玉勅保安宮、中港廣興宮、新市榮安宮、東港澤安宮、新港無極五燈伏虎寺、溪埔寮安溪宮、台南恩皇宮、楠梓車頭寮代天府、佳里青龍宮、北汕尾媽祖宮鹿耳門天后宮等。
上午９點，慶安宮主委黃勝家率領副主委李子榮、總幹事方一峰及五主會、執事人員等，向千歲爺稟報後正式開始取「舟參」儀式，經1小時餘修剪，上午10點半由王船師傅林良太從神榕處取下王船寶「舟參」，落地後王府人員以紅布包覆再以吊掛上車，以鑼鼓、香陣迎回， 儀式大功告成。
方一峰表示，王船規格，完全依照「舟參」尺寸而定，尺寸依神明指示，有一定律； 丑-9 尺 6 寸、辰-9 尺 6 寸 4、未-9 尺 6 寸 8、戌-9 尺 7 寸 2，明年是辛丑香科，「舟參」長度是9尺6寸，接下來就等擇日王船造「舟參」開斧。
方一峰說，家住西港區新港聚落的周文德及兄長周文雄都經營眼鏡生產工廠。這次因疫情，護目鏡訂單爆爭。兄弟倆公益不落人後，只要是公家單位接洽，有求必應，深受地方好評。
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