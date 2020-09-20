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台南漁光島保安林命名揭曉 三鯤鯓、新寮仔、還是…

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
林務局嘉義林管處今天在漁光島舉行保安林的投票命名活動，吸引遊客、慢跑人士投票。記者鄭惠仁／攝影
林務局嘉義林管處今天在漁光島舉行保安林的投票命名活動，吸引遊客、慢跑人士投票。記者鄭惠仁／攝影

台南市漁光島的保安林長達兩公里，加上月牙灣，成為最美麗的海灘。林務局嘉義管理處今天為這處保安林舉行命名活動，結果「漁光」勝出，未來就稱漁光保安林。

早期台南漁光島是獨立小島，後來因出海口航道淤積，而與安平接在一起，10多年前又因新航道淤積，再打通舊航道，又恢復為獨立小島，靠著新建漁光大橋對外聯絡，島上因有茂密的保安林、沒開發的村落，以及美麗的月牙灣，又是台南帆船運動的訓練海域，逐漸受到重視，吸引遊客來次觀光，今年並選定國慶焰火在漁光島施放。

漁光島知名度大開，林務局嘉義林管處也委由環境友善種子公司為漁光島的保安林舉行命名投票活動，並以3個新、舊地名漁光、三鯤鯓、新寮仔讓民眾票選。投票活動在漁光里活動中心舉行，有近兩百人投票，多數人投選「漁光」。

月牙灣慢跑隊隊長薛朝友表示，他們固定在漁光島慢跑，漁光路全長約兩公里，整條道路兩旁都是防風林，在這裡晨跑不用擔心陽光曬到問題，而且和風吹來，相當舒爽。另漁光島與安平商港間的北防坡堤長兩公里，也有人會在此跑步，來回兩次就8公里。

漁光島地名的由來是早期漁民駕竹筏出海捕魚，撒網時會在浮筒處置燈做信號，遠遠望去海上漁火點點，因此稱漁光島。

今年雙十國慶焰火在漁光島施放，基於安全，施放單位已在漁光島西南側防風林至海灘處圍上鐵網，禁止遊客進入，但風帆訓練不受影響。

台南市漁光島部分防風林已圍上鐵網，將進行國慶焰火的工作。記者鄭惠仁／攝影
台南市漁光島部分防風林已圍上鐵網，將進行國慶焰火的工作。記者鄭惠仁／攝影

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