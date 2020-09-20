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台灣最炫的綠色行動 台南亞果遊艇環保艦隊守護海洋

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市世界水質監測競賽今天登場，市長黃偉哲（左四）以儀器進行水質監測。記者鄭惠仁／攝影
台南市世界水質監測競賽今天登場，市長黃偉哲（左四）以儀器進行水質監測。記者鄭惠仁／攝影

台南市為期1個月世界水質監測競賽今天登場，有351艘船隻、68隊中小學志工隊參加，並在安平亞果遊艇城起跑。市長黃偉哲以儀器檢測河川、海域等水質，並授旗亞果遊艇集團，成立樂活海洋學院環保艦隊，期許公私協力，讓水質愈來愈好。

世界水質監測競賽已舉辦11年，環保局長謝世傑表示，過去10年來已有5304人次參與，水質檢測8582筆。今年競持續至10月20日，參賽隊伍將檢測台南市河川流域、埤塘、海域等水體，採用簡易的水質監測包來檢測PH質、透視度、溶氧量等指數。優勝隊伍將在11月12日台南市環保績優志工頒獎典禮公開表揚。

黃偉哲表示，若海洋、河川汙染就會讓人心情差，身為世界公民就應該對環境負起責任，這次的活動，全市有351艘大小船隻加入，協助監測並打撈所發現的海洋垃圾；也有各級學校共68個志工隊參賽，透過監測包、監測劑來監測河川，一起守護海洋。

黃偉哲除帶領現場人士共同宣誓守護河川，高喊「水質要檢測，乾淨免煩惱」，並和謝世傑等人一同檢測量杯內來自曾文溪、鹽水溪、二仁溪、急水溪、運河的水質。黃偉哲並授旗給亞果集團董事長侯佑霖，宣布亞果遊艇集團的樂活海洋學院環保艦隊成立。

環保局長謝世傑表示，為有效監測及追蹤河川水質，除每月監測轄區60個河川測站水質，水環境志工也不定期就巡守的水體進行水質檢測，發現異常水質立即通報。另外，環保局也對觀夕平台、黃金海岸、雙春海水浴場等海域，每月定期執行水質監測、公布在官網。今年度監測結果大都符合水上活動水質要求，惟大雨過後3日，不建議民眾從事水上遊憩活動。

經市府的努力，台南市八掌溪、曾文溪去年已無嚴重汙染河段，鹽水溪、急水溪及二仁溪河川嚴重汙染河段長度已由100年的12.4公里、19.1公里及15.6公里分別降至去年的2.1公里、9.5公里及11.2公里，逐步邁向無嚴重污汙染河段的目標。

台南市世界水質監測競賽今天登場，大家一起守護河川與海洋。記者鄭惠仁／攝影
台南市世界水質監測競賽今天登場，大家一起守護河川與海洋。記者鄭惠仁／攝影
台南市世界水質監測競賽今天登場，市長黃偉哲授旗亞果遊艇集團，成立樂活海洋學院環保艦隊。記者鄭惠仁／攝影
台南市世界水質監測競賽今天登場，市長黃偉哲授旗亞果遊艇集團，成立樂活海洋學院環保艦隊。記者鄭惠仁／攝影

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