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落實長照 台南安定港口社區照顧據點喬遷揭牌
台南市安定區港口社區照顧關懷據點，今上午完成喬遷揭牌剪綵，市長黃偉哲等人邀請鄉親見證這一刻，特別感謝港口慈安宮無償出借土地，可望提供更完善照護服務。
港口據點自106年開辦以來，辦理關懷訪視社區長者、提供據點免費共餐，辦理延緩老化課程、多元健康促進活動等，服務人數日益眾多，原場地已不敷使用。
經地方人士熱心奔走，由當地信仰中心港口慈安宮無償出借土地，地方善心人士慷慨解囊，新據點順利建造完成。上午舉行開幕感恩餐會，由市長黃偉哲、社會局長陳榮枝、安定區長李燿州、據點主任黃順顯與地方善心人士等人熱鬧揭牌剪綵，
李燿州表示，安定區65歲以上長者，比率近16％，長照社區照顧需求高，安定區配合台南市政府長照2.0政策，推動在地老化計畫，共設置9個社區關懷據點，鼓勵社區長輩走出家門，一同參與社區活動，打造友善且溫馨的社區生活圈，希望社區長者都能在地安養、在地老化、在地得到最好照顧。
安定公所說，據點主任黃順顯本身是慈安宮主任委員，這次奔波促成新據點成立，讓社區可以照顧更多長輩，能一起快樂用餐、活動和學習。
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