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嘉義長庚「永慶盃路跑」今晨起跑 邀民眾跑出健康

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義長庚醫院主辦的第十屆「永慶盃路跑」今天清晨於嘉義縣治特區鳴槍起跑。圖／嘉義縣政府提供
嘉義長庚醫院主辦的第十屆「永慶盃路跑」今天清晨於嘉義縣治特區鳴槍起跑。圖／嘉義縣政府提供

嘉義長庚醫院主辦的第十屆「永慶盃路跑」今天清晨於嘉義縣治特區鳴槍起跑，賽事分為3公里和8公里兩組，嘉義長庚醫院院長楊仁宗表示，今年路跑以「健康、公益、家庭日」的「防疫新生活」為主軸，鼓勵全家一同恢復戶外健康運動，跑出健康。

嘉義縣長翁章梁表示，今年受疫情影響，大至各項公開活動、小至個人生活習慣，多多少少都有一些改變，但唯一不變的，就是大家對健康的重視與追求，他將今年定調為嘉義縣運動營養年，希望大家養成規律的運動習慣，因為運動就是健康的基石。

嘉義長庚醫院表示，路跑活動同時響應全國病人安全周活動，全員穿著永慶盃路跑招牌橙色運動衫，並以「為病安發聲」（Speak up）橙色巨幅布條點亮起跑線，現場與會貴賓手持「病人安全零容忍」、「病人辨識我關心」等標語牌合影，鼓勵醫療人員、民眾及病人積極提出對病安顧慮，共同建構安全就醫環境。

嘉義長庚醫院表示，活動攤位結合醫療團隊提供長照2.0服務、安寧緩和及器官捐贈、正確用藥及營養飲食等健康促進宣導，同時邀請敏道家園身障院生擔任工作人員參與健康活動，共同關懷弱勢族群。

嘉義長庚醫院為宣揚創辦人王永慶畢生堅持規律運動及社會關懷精神，舉辦路跑活動，透過推動全民運動，引領國人重視健康，至今已成為嘉義地區最大型路跑活動之一，翁章梁表示，王永慶先生16歲就來到嘉義，生前在嘉義開辦醫院、設立學校、協助老舊校舍改建，嘉義人會永遠記得他的恩情。

嘉義長庚醫院主辦的第十屆「永慶盃路跑」今天清晨於嘉義縣治特區鳴槍起跑。圖／嘉義縣政府提供
嘉義長庚醫院主辦的第十屆「永慶盃路跑」今天清晨於嘉義縣治特區鳴槍起跑。圖／嘉義縣政府提供
嘉義長庚醫院主辦的第十屆「永慶盃路跑」今天清晨於嘉義縣治特區鳴槍起跑。圖／嘉義縣政府提供
嘉義長庚醫院主辦的第十屆「永慶盃路跑」今天清晨於嘉義縣治特區鳴槍起跑。圖／嘉義縣政府提供

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