嘉義長庚「永慶盃路跑」今晨起跑 邀民眾跑出健康

嘉義長庚醫院主辦的第十屆「永慶盃路跑」今天清晨於嘉義縣治特區鳴槍起跑，賽事分為3公里和8公里兩組，嘉義長庚醫院院長楊仁宗表示，今年路跑以「健康、公益、家庭日」的「防疫新生活」為主軸，鼓勵全家一同恢復戶外健康運動，跑出健康。

嘉義縣長翁章梁表示，今年受疫情影響，大至各項公開活動、小至個人生活習慣，多多少少都有一些改變，但唯一不變的，就是大家對健康的重視與追求，他將今年定調為嘉義縣運動營養年，希望大家養成規律的運動習慣，因為運動就是健康的基石。

嘉義長庚醫院表示，路跑活動同時響應全國病人安全周活動，全員穿著永慶盃路跑招牌橙色運動衫，並以「為病安發聲」（Speak up）橙色巨幅布條點亮起跑線，現場與會貴賓手持「病人安全零容忍」、「病人辨識我關心」等標語牌合影，鼓勵醫療人員、民眾及病人積極提出對病安顧慮，共同建構安全就醫環境。

嘉義長庚醫院表示，活動攤位結合醫療團隊提供長照2.0服務、安寧緩和及器官捐贈、正確用藥及營養飲食等健康促進宣導，同時邀請敏道家園身障院生擔任工作人員參與健康活動，共同關懷弱勢族群。