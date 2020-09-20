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台南官田採紅菱 秋意輕旅行趁此時

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
秋風起，台南官田菱角不時可見菱婦忙碌採菱。圖／台南市政府觀旅局提供
秋風起，台南官田菱角不時可見菱婦忙碌採菱。圖／台南市政府觀旅局提供

秋風起，進入台南官田菱角產期，可見菱農忙採菱，水天一色交織著縱橫菱田，是當地每年最美季節，10月還有菱角節在著名葫蘆埤熱鬧登場，步上紅色吊橋，望著波光粼粼水色，不時見高鐵列車飛馳驚豔而過，來趟秋意輕旅行。

台南市菱角產地主要在官田區，菱角種植面積廣達300公頃，入秋後，紅菱甫上市，已吸引不少遊客造訪，產期可至11月。

「秋天，最適合長輩來官田賞遊。」官田區長顏能通說，官田菱角節10月3、4日在葫蘆埤自然生態公園登場，除有菱角魚丸湯等限量免費品嘗，另外更有手作菱炭吸附包、菱角吊飾DIY等多項活動，公所還製作「浪漫171官田菱距離」旅遊地圖，可按圖索驥走訪各景點，更深入認識官田。

官田農會總幹事林正容說，他特別推薦農會蒸氣菱角，帶殼的菱角當點心一口接一口，另外還有菱角排骨湯、菱角仁、菱角茶，送禮自用兩相宜。

除了欣賞菱田買菱角，葫蘆埤自然生態公園波光粼粼水色更不可錯過；該公園水域綿延數十公頃，橫跨市道176線，分為南、北埤，清乾隆35年由邱道光等13人出資開挖興建灌溉，因形似葫蘆而名為葫蘆埤。

14年前，當時台南縣政府重新打造，陸續完成凌波橋、水景噴泉，還有農特產展售館及周邊設施、菱角池及蓮花池體驗區等，命名為「葫蘆埤自然生態公園」，新近還完成葫蘆埤溜滑梯，從大象的意象做發想，包含兩道溜滑梯，一高一低，最高處有5.5公尺高，爬上滑梯平台可一覽葫蘆埤湖光美景。

葫蘆埤因四周幾全為農田，吸引許多遠離塵囂遊客而來，附近居民也晨昏在此散步；不論清晨或傍晚甚至入夜，呈現不同風情，尤其看著湖畔翠綠樹木倒映在水中景致，更讓人流連於眼前美景。

官田葫蘆埤水色優美景致。記者謝進盛／攝影
官田葫蘆埤水色優美景致。記者謝進盛／攝影
今年官田菱角節相關活動海報已出爐。圖／台南市政府官田區公所提供
今年官田菱角節相關活動海報已出爐。圖／台南市政府官田區公所提供
菱株下的紅菱得由人工採收。圖／台南市政府觀旅局提供
菱株下的紅菱得由人工採收。圖／台南市政府觀旅局提供
台南市官田區公所提供賞官田路線，可供遊客參考。圖／台南市政府官田區
台南市官田區公所提供賞官田路線，可供遊客參考。圖／台南市政府官田區
著名的官田葫蘆埤吊橋，不時可見高鐵列車飛馳而過。記者謝進盛／攝影
著名的官田葫蘆埤吊橋，不時可見高鐵列車飛馳而過。記者謝進盛／攝影
甫採收的紅菱。圖／台南市政府觀旅局提供
甫採收的紅菱。圖／台南市政府觀旅局提供
葫蘆埤畔大型溜滑梯，是溜小孩好去處。記者謝進盛／攝影
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