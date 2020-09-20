台南官田採紅菱 秋意輕旅行趁此時

秋風起，進入台南官田菱角產期，可見菱農忙採菱，水天一色交織著縱橫菱田，是當地每年最美季節，10月還有菱角節在著名葫蘆埤熱鬧登場，步上紅色吊橋，望著波光粼粼水色，不時見高鐵列車飛馳驚豔而過，來趟秋意輕旅行。

台南市菱角產地主要在官田區，菱角種植面積廣達300公頃，入秋後，紅菱甫上市，已吸引不少遊客造訪，產期可至11月。

「秋天，最適合長輩來官田賞遊。」官田區長顏能通說，官田菱角節10月3、4日在葫蘆埤自然生態公園登場，除有菱角魚丸湯等限量免費品嘗，另外更有手作菱炭吸附包、菱角吊飾DIY等多項活動，公所還製作「浪漫171官田菱距離」旅遊地圖，可按圖索驥走訪各景點，更深入認識官田。

官田農會總幹事林正容說，他特別推薦農會蒸氣菱角，帶殼的菱角當點心一口接一口，另外還有菱角排骨湯、菱角仁、菱角茶，送禮自用兩相宜。

除了欣賞菱田買菱角，葫蘆埤自然生態公園波光粼粼水色更不可錯過；該公園水域綿延數十公頃，橫跨市道176線，分為南、北埤，清乾隆35年由邱道光等13人出資開挖興建灌溉，因形似葫蘆而名為葫蘆埤。

14年前，當時台南縣政府重新打造，陸續完成凌波橋、水景噴泉，還有農特產展售館及周邊設施、菱角池及蓮花池體驗區等，命名為「葫蘆埤自然生態公園」，新近還完成葫蘆埤溜滑梯，從大象的意象做發想，包含兩道溜滑梯，一高一低，最高處有5.5公尺高，爬上滑梯平台可一覽葫蘆埤湖光美景。