影／關子嶺溫泉美食節開跑 火王爺夜祭巡行璀燦亮眼

2020關子嶺溫泉美食節暨火王爺夜祭巡行，今晚6點在寶泉橋溫泉公園熱鬧展開，由6架無人機於開幕時空中巡弋及噴射彩色煙幕。台南市黃偉哲市長、觀光旅遊局郭貞慧局長、白河區蕭福清區長、西拉雅國家風景區管理處林志漢技正、臺南市溫泉協會傅國亮理事長、關嶺社區發展協會理事長蔡宗羲等從靈泉泉口舀取關子嶺泥漿，分瓢滋養並點亮34盞在地業者燈牌，為活動揭開序幕，期許關子嶺的生命力源源不絕，生生不息。

關子嶺擁有獨有的泥漿溫泉與在地文化，今年為了豐富在地特色及凝聚地方意識，邀請中華花燈學會的專業燈藝師帶領在地學員親手製作18座特色業者花燈，加入今晚巡行隊伍，現場湧入熱情的民眾一同參與，點亮關仔嶺夜晚樂歡天。黃偉哲表示，今年節目非常精彩，有拉山車的活動，晚上還下點小雨，正適合泡溫泉，他已兌現承諾加碼再送一棟房子，台南消費抽大獎總計2棟房子，此時來台南旅遊消費正當時。

觀旅局長郭貞慧表示，下半年度重頭戲就是關子嶺溫泉美食節！資策會今天加碼安排6台無人機在開幕時空中巡弋及彩煙秀做開場，不輸歲時節慶的火王爺夜祭巡行，由關子嶺溫泉守護神「火王爺」帶著御迎燈、祈福角燈、兒童版小火王爺祭典燈、19隊在地業者小花燈、兒童版小金翅鳥祭典燈以及火王爺降伏的護法神「大鵬金翅鳥」壓後，再加上身穿浴衣的民眾、光太鼓、光扇舞、火舞團隊一同遊行，熱鬧的遊行隊伍在壯闊的音樂、吆喝的聲浪，劃破關嶺溫泉公園一路巡行，讓民眾感受不用出國，在關子嶺就能體驗最道地的溫泉文化祭典。

今年關子嶺溫泉美食節延長到一個半月，10月17日推出包含有童趣與科技感兼備的「關嶺光影樂園」、10月24日穿越回到五零年代戀愛聖地關子嶺的「復古約會派對」、10月31日全民化身百鬼夜行來挑戰實境解謎的「萬聖妖怪活動」，還邀請到金曲獎入圍團體旺福樂團等眾多知名音樂團體，與類型豐富的街頭藝人，將用風格多元的表演熱邀各位認識別具一格的關子嶺。