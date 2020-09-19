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黑道告別式處處有眉角 誰先上香隱喻江湖地位高低

吃蒜大賽辣到流淚吐舌 首屆「裝蒜節」見識四湖蒜超讚

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
裝蒜比賽超緊張，30秒內裝最多的人勝出，獲勝者可獲得五台斤蒜頭，趣味十足。記者蔡維斌／攝影
裝蒜比賽超緊張，30秒內裝最多的人勝出，獲勝者可獲得五台斤蒜頭，趣味十足。記者蔡維斌／攝影

雲林縣四湖鄉林厝寮永續發展協會和農糧署合辦的第1屆「裝蒜節」，因蒜價暴漲，現場推出限量蒜頭半斤50元，引來搶購。「吃蒜 」大賽更有趣，參賽者比吃快，辣得滿臉通紅淚流吐舌，直說「吃到海口蒜、香到回味、辣到流淚」，農糧署表示，蒜價可望中秋過後，逐漸回復正常。

蒜價創歷史新高，市面蒜頭貴到買不起，四湖鄉返鄉青農也是林厝寮永續發展協會執行長林煌智、陳逸倫夫妻與數位行銷青年黃心怡、黃耀寬結合農糧署昨天開辦第1屆「裝蒜節」，透過趣味行銷呼籲民眾「吃好蒜，直接跟蒜農買！」。

「吃到海口蒜、香到回味、辣到流淚」林煌智強調，雲林沿海所種的「海口蒜」栽種期間受鹹鹹海風之惠，口感辛辣特有層次，道地老饕最愛選用辣得夠味的海口蒜，期能藉由裝蒜節，讓好蒜不再裝蒜分享給大家。

黃耀寬也說，每遇蒜價波動大，吃虧的都是消費者與農民，他們疾呼「直接向蒜農買」，只有這樣才可保護農民又可吃到價格公道的海口好蒜。

裝蒜節由農糧署中區副分署長洪宏毅、副議長蘇俊豪、議員異美蘭、黃淑鈴等人共同主持開幕，並推出限量半斤50元好蒜，150袋當場秒殺。現場設有「蒜香美食區」60攤「蒜」攤位，提供中西蒜香美食，大家爭相搶品嘗，同時也推出一日農夫體驗親子種蒜。

吃蒜大賽限時看誰吃得快，參賽者辣得滿臉通紅，吐舌流淚猛灌水，逗得全場笑聲不斷，也見證識到海口蒜獨待的蒜香辣。

分署長洪宏毅說，國內9成蒜頭產自雲林，尤以四湖面積最大，每5顆蒜頭就有1顆產自四湖，足稱「蒜頭故鄉」，疫情使進口蒜卡關，如今已請進口國改善，預估中秋節過後就會回穩。

兩天來市面蒜頭零售價漸降，目前每台斤約230至260元，西螺果菜市場表示，蒜頭上價已從每公斤400降元至昨天366元，預估會再慢慢趨緩。

雲林縣四湖鄉林厝寮永續發展協會發起「裝蒜節」並推動食農教育，讓小朋友學種蒜。記者蔡維斌／攝影
雲林縣四湖鄉林厝寮永續發展協會發起「裝蒜節」並推動食農教育，讓小朋友學種蒜。記者蔡維斌／攝影
雲林縣四湖鄉林厝寮永續發展協會發起「裝蒜節」並推動食農教育，體驗低密度種蒜。記者蔡維斌／攝影
雲林縣四湖鄉林厝寮永續發展協會發起「裝蒜節」並推動食農教育，體驗低密度種蒜。記者蔡維斌／攝影
雲林縣四湖鄉林厝寮永續發展協會發起「裝蒜節」，吃蒜大賽超有趣，參賽者辣到吐舌流淚，見識到四湖「海口蒜」的香辣威力。記者蔡維斌／攝影
雲林縣四湖鄉林厝寮永續發展協會發起「裝蒜節」，吃蒜大賽超有趣，參賽者辣到吐舌流淚，見識到四湖「海口蒜」的香辣威力。記者蔡維斌／攝影
雲林縣四湖鄉林厝寮永續發展協會發起「裝蒜節」，限量50元半斤蒜頭，被搶購一空。記者蔡維斌／攝影
雲林縣四湖鄉林厝寮永續發展協會發起「裝蒜節」，限量50元半斤蒜頭，被搶購一空。記者蔡維斌／攝影
第1屆裝蒜節由雲林縣四湖鄉林厝寮永續發展協會發起，各項蒜頭趣味競賽熱滾滾，藉以推銷四湖好蒜。記者蔡維斌／攝影
第1屆裝蒜節由雲林縣四湖鄉林厝寮永續發展協會發起，各項蒜頭趣味競賽熱滾滾，藉以推銷四湖好蒜。記者蔡維斌／攝影

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