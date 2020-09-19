台南北門海洋資源豐富怎麼玩 推「舟遊趣」獨木舟體驗

台南北門區為位處台南市西北隅的沿海區，擁有豐富的海洋生態與資源。北門區公所今天與雙春國小合辦「漫遊雙春舟遊趣」活動，安排一日遊帶領民眾體驗獨木舟，享受鮮風味餐等，從不同角度認識北門，來親近海洋，從事正當水上休閒活動。

活動在全國海洋教育推動成效卓著的雙春國小辦理，安排一日的遊程，除介紹北門多元的海洋生態景觀及資源、品嘗在地風味海鮮餐、運用當地物產進行DIY之外，並結合現下最夯的水域活動「獨木舟」體驗，市長黃偉哲太太劉育菁老師、民政局長顏振標也共襄盛舉。

北門區長張明寶表示，北門是一個擁有充沛海洋資源的沿海區，若能善於運用既有的資源能量，便能不被限制而更能朝多元的方向突破發展！藉著水域活動推廣，除教導民眾正確的水域安全活動方式，也培養民眾從事健康休閒的良好習慣，啟動運動風氣、提升生活品質。