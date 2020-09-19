台南北門海洋資源豐富怎麼玩 推「舟遊趣」獨木舟體驗
台南北門區為位處台南市西北隅的沿海區，擁有豐富的海洋生態與資源。北門區公所今天與雙春國小合辦「漫遊雙春舟遊趣」活動，安排一日遊帶領民眾體驗獨木舟，享受鮮風味餐等，從不同角度認識北門，來親近海洋，從事正當水上休閒活動。
活動在全國海洋教育推動成效卓著的雙春國小辦理，安排一日的遊程，除介紹北門多元的海洋生態景觀及資源、品嘗在地風味海鮮餐、運用當地物產進行DIY之外，並結合現下最夯的水域活動「獨木舟」體驗，市長黃偉哲太太劉育菁老師、民政局長顏振標也共襄盛舉。
北門區長張明寶表示，北門是一個擁有充沛海洋資源的沿海區，若能善於運用既有的資源能量，便能不被限制而更能朝多元的方向突破發展！藉著水域活動推廣，除教導民眾正確的水域安全活動方式，也培養民眾從事健康休閒的良好習慣，啟動運動風氣、提升生活品質。
雙春國小校長林佑霖表示，獨木舟是一項需要勇氣、體力與團隊合作的體驗；兩人成組，緊握船槳奮力向前划行，透過彼此合力，從中探索自身潛力。經過解說操作技巧細節後，民眾從初時下水體驗的有點害怕，後來船槳操作悠然自得，伴隨初秋的北門海風吹拂，在水上感受大自然，大家都意猶未盡流連忘返、還想一玩再玩！
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言