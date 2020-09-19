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黑道告別式處處有眉角 誰先上香隱喻江湖地位高低

阿里山秋季茶會 瑞峰1314浪漫之巔太興飛瀑品茗

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
瑞峰採茶體驗。圖／阿管處提供
瑞峰採茶體驗。圖／阿管處提供

阿里山國家風景區管理處今天在梅山鄉瑞峰1314觀景臺，太興飛瀑步道，以及太興大地茶席區，舉辦「2020阿里山四季茶旅-秋季茶會」，茶會茶席分佈茶園中、雲霧裡、飛瀑旁，由茶旅達人奉茶，感受從品茗到靜心沉澱，品嘗茶旅達人以在地食材結合在地意象，用心製作秋饗茶點心。

茶會現場由茶旅達人發揮茶藝美學培訓成果，採用節氣花卉佈置，結合現場環境的氛圍營造出秋天的專屬色彩，活動在優美音樂聲中由茶旅達人進行閩式工夫泡茶藝展演揭開序幕。

茶會規畫結合各區在地特色的體驗活動，推出套裝行程，開創品茶之外的跟著茶旅行新體驗模式；秋季茶之旅在瑞峰「1314觀景臺」制高點享受360度茶園環抱的浪漫，品茗在雲霧飄渺繚繞的仙境中，體驗「製茶及採茶趣」。

親手揉捻茶菁是製茶過程中最為關鍵的製程，再變裝成時尚茶農，戴上斗笠手提茶籃，直接到茶園採摘茶青，還可以比賽誰是採茶高手哦！以及享用在地茶香便當。

太興品茗在茶園中「大地茶席」及野溪旁「飛瀑茶席」，體驗「爐炭竹筒烤茶趣」以竹筒作為烤茶工具，竹製茶清香，附庸風雅，烘焙茶葉，茶湯回甘喉韻新感受，體驗「挑茶枝學鑑茶」即撿茶枝，讓茶葉去蕪存菁，又能讓茶喝起來無比香醇。

阿里山四季茶旅結合大自然蘊育出的茶席氛圍情境，推出體驗小眾、精緻及深度的茶之旅行程，12月19日舉行「冬季茶會」，活動內容請上阿里山國家風景區官網或「阿里山新印象」臉書粉絲專頁查詢。

竹筒烤茶體驗。圖／阿管處提供
竹筒烤茶體驗。圖／阿管處提供
閩式工夫泡茶藝展演。圖／阿管處提供
閩式工夫泡茶藝展演。圖／阿管處提供
太興飛瀑茶席品茗。圖／阿管處提供
太興飛瀑茶席品茗。圖／阿管處提供
瑞峰茶會大合照。圖／阿管處提供
瑞峰茶會大合照。圖／阿管處提供

阿里山 國家風景區 茶葉

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