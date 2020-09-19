要活就要動！嘉義市白髮99歲嬤帶隊表演 享受銀髮樂活

嘉義市長者活躍競賽「嘉寶趴踢秀」，今天上午在東區體育館熱鬧登場，近500名65歲以上阿公阿嬤，組成11支「千歲團」隊伍熱情尬舞，將「我的餐盤」健康口訣融入歌舞，99歲來自頂庄社區林劉蕊阿嬤，滿頭白髮開心跟著社區拍手、唱歌，是最高齡參賽者，成為全場焦點。

「嘉寶趴踢秀」邁入第10年，頂庄社區林劉蕊阿嬤是歷年來最高齡的參賽者，另4位90歲以上的長者分別是，幸福樂齡教育推展協會蔡黃足治阿嬤、西區育英里黃後阿公、雙福基金會吳菜阿嬤，以及祈樂園的蔡陳寶桂阿嬤。

嘉義市副市長陳淑慧表示，「嘉」有一老，如有一「寶」，「嘉寶趴踢秀」每年都受社區長輩歡迎，今年雖然受新冠肺炎影響，但做好防護措施，長輩仍可以開心唱跳、走進社區享受銀髮樂活。

陳淑慧也說，最新出爐2020《康健》雜誌健康城市大調查，嘉義市勇奪健康城市非六都全國第一，其中「醫療服務」連續2年全台第一，希望保持這樣的品質、服務長輩，讓嘉義市成為一個世代宜居友善城市。

嘉義市衛生局表示，「嘉寶趴踢秀」共有11隊參加，每隊至少30位成員，參賽隊伍皆有6分鐘表演時間，內容以舞蹈及健康操為主，但要融入「我的餐盤」營養6口訣，無論歌舞都非常有創意。