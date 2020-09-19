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友雞生活計畫 讓年長者獲得陪伴也可賺零用金

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
「食二糧」創辦人楊環靜（右）發起友雞生活計畫、「官田烏金合作社」專案經理李政憲（左）推廣菱殼炭循環經濟，努力打造永續社企。記者鄭維真／攝影
「食二糧」創辦人楊環靜（右）發起友雞生活計畫、「官田烏金合作社」專案經理李政憲（左）推廣菱殼炭循環經濟，努力打造永續社企。記者鄭維真／攝影

勞動部雲嘉南分署今天舉辦公益市集展售活動，34家來自雲嘉南具社會企業潛力的非營利組織與微型創業店家來設攤，展售社區農特產品、文創商品，其中「食二糧」創辦人楊環靜發起友雞生活計畫、「官田烏金合作社」專案經理李政憲推廣菱殼炭循環經濟，要努力打造永續社企。

42歲的楊環靜曾是一名美食旅遊作家，多年前因環境議題讓她走了一趟阿朗壹古道，不僅接觸到友善農耕，也認識友善畜牧觀念。楊環靜說，她從農家生活體驗中發現友善母雞飼養對環境保護、食品安全的重要，因此創辦「食二糧」，發起友雞生活計畫，並申請微型創業鳳凰貸款建構家庭飼養母雞的產銷系統，邀請退休老人在家或閒置空間飼養母雞，不僅讓他們獲得陪伴也賺取零用金，更幫母雞謀福利。

34歲的李政憲則在市集販售菱殼炭吸附包、菱炭米等，他說，「官田烏金合作社」從解決農廢與環境汙染問題出發，把廢棄菱角殼回收轉化為菱殼炭，除了淨化空氣，還能改善水質與土壤酸鹼值，在勞動部多元計畫資源挹注下，他開始發展一系列文創商品，並搭配官田特色景點推出遊程，讓民眾透過參觀及實作體驗，認識友善地球、循環經濟理念。

雲嘉南分署副分署長許慧香表示，這場市集活動為勞動部多年來推動「多元就業開發方案」、「培力就業計畫」的輔導成果展現，今年更與「微型創業鳳凰」店家合作擴大舉辦。

勞動部

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