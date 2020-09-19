烏山頭水庫繪本發表 建構嘉南大圳奇幻故事

全國古蹟日今天登場，台南市文資處發表青少年繪本小說「1930．烏山頭」，透過日本畫家伊東哲所繪「嘉南大圳工事圖」，以此為主軸建構他與八田與一，以及「大圳女神」間的奇幻故事。

烏山頭水庫今年竣工90週年、開工滿100週年，水庫新引水隧道也已完工，讓日治時期技師八田與一設計興建的烏山頭水庫及嘉南大圳更完善，也確保嘉南平原「全台穀倉」的地位。

在2020全國古蹟日今天登場的同時，台南市文化資產管理處同步發表青少年繪本小說「1930．烏山頭」，這是文資處繼今年1月出版描述嘉南大圳生命史「圳流百年」後的又一力作。

文資處表示，「1930．烏山頭」採取截然不同的切入視角，從日本畫家伊東哲（和八田與一有親戚關係）所繪的「嘉南大圳工事圖」出發，透過真實歷史為背景，建構一個由八田與一、伊東哲及「大圳女神」交織而成的冒險成長故事。

「1930．烏山頭」繪本運用小說體裁、虛實交錯的特性及令人印象深刻的插畫，書寫伊東哲創作「嘉南大圳工事圖」及八田與一建造「嘉南大圳」的過程。書中還附有「嘉南大圳工事圖」的註解。

繪本中另收錄3篇小品文章，分別是作家謝金魚探訪伊東哲後人伊東平隆的紀實、伊東平隆記述關於八田與伊東兩家深厚情誼的故事，以及技師顏雲霄和八田與一間的師徒情誼。

「1930．烏山頭」不僅介紹罕為人知的「嘉南大圳工事圖」的創作歷程及嘉南大圳興建的艱辛歷史，也訴說更多大圳動人的小故事，讓大家知道烏山頭水庫和嘉南大圳從未在日常生活中缺席。

「嘉南大圳工事圖」源於伊東哲，2012年侄孫伊東平隆整理伊東哲畫作舉辦展覽時，請嘉南農田水利會協助說明一幅以烏山頭水庫和職員宿舍為題的絹絲畫。伊東家族事後致贈複製絹絲畫，由水利會收藏在烏山頭水庫八田與一紀念園區供遊客欣賞。