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逾3百名國標舞選手嘉義縣競賽 熱情奔放驚動舞林！

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
2020台灣樸城盃舞蹈運動公開賽暨NAS國家業餘聯賽嘉義站，上午在嘉義縣立永慶高中盛大登場。記者魯永明／攝影
2020台灣樸城盃舞蹈運動公開賽暨NAS國家業餘聯賽嘉義站，上午在嘉義縣立永慶高中盛大登場。記者魯永明／攝影

2020台灣樸城盃舞蹈運動公開賽暨NAS國家業餘聯賽嘉義站，上午9點起在嘉義縣立永慶高中盛大登場，有國內外國標舞選手300多人參賽，是嘉縣國標舞運動史上第一次，地主隊派出80名青少年選手及10名成人選手，為後年嘉縣承辦全民運動會暖身。

翁章梁下午到場加油觀賞，他說，這麼多國標舞好手到嘉縣跳舞，他看的很開心，嘉縣選手參賽為111年嘉縣舉辦全民運動會暖身，嘉縣選手參加全國性運動競賽，奪金牌獎金提高，全國性體育競賽嘉縣主辦獎金加倍，嘉縣選手111年全民運動會奪金，獎金20萬元。

由WDC中華台北總會認證(World Dance Council)，NAS國家業餘聯賽共有9站，年度總決賽獎金高達55萬元，分別在台北市、新北市、台中、高雄及嘉縣舉辦，嘉縣是唯一非六都主辦縣市，這次能夠舉辦「台灣樸城盃舞蹈運動公開賽」實屬不易，吸引全台300多名國標好手來嘉義縣參賽。

樸城盃選手，有在台灣發展外國選手，包括俄羅斯、哈薩克、菲律賓、印尼、美國、烏克蘭及加拿大，舞蹈運動委員會總幹事翁仲德說，南北運動資源不平均，造成南部選手難持之以恆，這次能在永慶高中舉辦，高鐵對選手便利，並帶動故宮南院觀光及旅宿飯店生意。

國標舞兼具運動、休閒、健身及社交等功能，已成為世界受歡迎的室內運動之一，充滿力與美，國標舞中的拉丁舞包括：森巴，倫巴，鬥牛，恰恰，捷舞（牛仔），音樂熱情洋溢，奔放具節奏感

2020台灣樸城盃舞蹈運動公開賽暨NAS國家業餘聯賽嘉義站，上午在嘉義縣立永慶高中盛大登場，地主隊陣容龐大。記者魯永明／攝影
2020台灣樸城盃舞蹈運動公開賽暨NAS國家業餘聯賽嘉義站，上午在嘉義縣立永慶高中盛大登場，地主隊陣容龐大。記者魯永明／攝影
2020台灣樸城盃舞蹈運動公開賽暨NAS國家業餘聯賽嘉義站，上午在嘉義縣立永慶高中盛大登場。記者魯永明／攝影
2020台灣樸城盃舞蹈運動公開賽暨NAS國家業餘聯賽嘉義站，上午在嘉義縣立永慶高中盛大登場。記者魯永明／攝影
2020台灣樸城盃舞蹈運動公開賽暨NAS國家業餘聯賽嘉義站，上午在嘉義縣立永慶高中盛大登場。記者魯永明／攝影
2020台灣樸城盃舞蹈運動公開賽暨NAS國家業餘聯賽嘉義站，上午在嘉義縣立永慶高中盛大登場。記者魯永明／攝影
2020台灣樸城盃舞蹈運動公開賽暨NAS國家業餘聯賽嘉義站，上午在嘉義縣立永慶高中盛大登場，縣長翁章梁（中）為選手加油。記者魯永明／攝影
2020台灣樸城盃舞蹈運動公開賽暨NAS國家業餘聯賽嘉義站，上午在嘉義縣立永慶高中盛大登場，縣長翁章梁（中）為選手加油。記者魯永明／攝影

國標舞 嘉義

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