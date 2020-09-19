台南市永康區失智友善館揭牌 結合在地各界友善失智者

台南市第二家失智友善館今天成立。市長黃偉哲剪綵前表示，失智已是國性議題，有人說少子化是國安問題，「其實是失智症對全民健康影響之大也差不多是國安層級」，能讓失智者或有症狀的人有好的醫療、特效藥，或醫療還沒普及前，能有生活照顧、支持性療法延緩惡化程度速度，那是最重要的。

黃偉哲說，非常高興能建置第二座失智友善館，也期待衛生局、社會局配合奇美及相關醫學中心，建置對失智患者更友善的環境，不僅醫療上友善，生活照顧上友善，家庭支持上友善，在社區協助上也是友善的，希望台南市在失智症照顧上能更精進、更好的做法，能夠讓失智者及家屬或陪伴的人，都能有較好的環境，建構更友善的社會。

支援醫療、協助成立台南烏竹失智友善館的奇美醫學中心表示，友善館結合社區居民、在地都會眷村、農村廟宇文化，發展出因地制宜的失智友善社區，居民共創屬於自己的友善社區生活方式，同時也結合社區各單位組織、商家建構失智友善社區網絡與安心樂活的社區環境生活。

第一家中華友善館去年9月成立，烏竹失智友善二館成立後，將持續擴增友善社區資源，發展「在地文化特色失智友善力」。

奇美醫學中心院長邱仲慶表示，將持育培具辨識失智症狀知識能力友善天使，在社區發現疑似失智者，可主動關心詢問對方需求與去處，將其留在身邊並協助報警或聯繫家屬，發揮「看、問、留、撥」精神及時協助失智者。

奇美結合烏竹社區居民，將「看問留撥」的友善精神，透過長輩手繪設計具在地化文化友善教材「失智友善四部曲－門神與您憶同守護(Q版門神)」，運用海報、社群網路等多元方式廣宣，強化社區民眾失智友善意識與態度，進而能正確認識瞭解失智症，發揮失智友善，同時兼具在地文化內涵與生活品質提升，營造失智友善思維。「失智友善館」的建立，提升民眾共同參與觀念的演進，也能讓社區中失智者及家屬就近參與社區活動，提高出門參與社區活動的意願，進而能延緩失智，同時減輕照顧者的負擔與壓力。