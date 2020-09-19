台南龍崎公所社區營造成果展 遊客初體驗在地美食美景

台南市龍崎區公所今天舉辦「在地傳承～『崎』心共『龍』」社區營造成果展，展示「草地博士」林仙化竹藝品和竹編畫作，竹編達人陳炳煌巧手編織而成竹蝦、竹畚箕、竹簍等竹編作品，還展出龍崎國中、龍崎國小學生及社區居民所參與課程成果，學生們的學習單更集結成冊為龍崎社造成果紀實，提供民眾閱覽。

除靜態成果展示，還有「崎聚親子」輕旅行，有別以往以自然生態為主的虎形山導覽，開發出以牛埔陳家及黃家古厝導覽的輕旅行路線。牛埔里長陳泰祥擔任導覽講師，還多了龍崎國小學生所組成的小小導覽員生力軍，在陳里長解說時協助說明關於古早厝三合院「正身」、「護龍」等的建築物名稱，以及「貓洞」、「堂號」對古早厝的意義和由來。

參加民眾也體驗手作竹風箏及古早味筍醬DIY，了解竹子的特性，還有竹筍種類與可以製作的料理，龍崎國中學生擔任小小社區志工，協助遊客完成各種體驗活動，深具教育傳承意義。民眾體驗活動後領取竹筍鹹飯等社區風味餐，為這趟旅程劃下句點。