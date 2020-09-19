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天主教大林鎮雅敬社區長照機構揭牌 翁章梁與長輩同歡
嘉義縣老人比例全國居冠，大林鎮天主教雅敬社區長照機構上午由縣長翁章梁、嘉義教區署理吳終源、立委陳明文及鎮長簡志偉等來賓，共同揭牌，辦音樂會慶祝，儀式結束，翁章梁與長輩打陀螺同樂。
雅敬社區長照機構由大林聖母無原罪堂重新改建，除提供住宿式長照機構安納家園（可住宿97人），原3樓空間設社區式長照機構，提供日間照顧服務，讓大林及鄰近鄉鎮需接受服務長輩不用舟車勞頓往返其他鄉鎮。
財團法人天主教安道社福基金會附設的雅敬社區長照機構，是嘉縣第14家提供日間照顧服務社區式日照中心，去年12月啟用，因疫情延到今天揭牌，吳終源帶領來賓舉行祈福禮、灑聖水，頒感謝狀感恩捐款贊助善心人士，邀請Just Jazz樂團、諾貝爾音樂藝術館鼓隊表演，場面熱鬧。
翁章梁說，嘉縣推動「一國中學區一日照」政策，目前26個學區佈建16個，加上陸續興建或民間籌設機構，短期長輩服務能量將達到20處，感謝天主教長期對嘉縣社福支持協助，很多必須做卻沒人願意做的工作，如聖心教養院、敏道家園等，天主教都承接服務。
雅敬日間照顧中心可服務30名長輩及身障者，以交通車接送，白天到中心接受專業服務，延緩失能，家人安心打拚事業，不用擔心長輩無人照顧或會發生意外，晚上回歸家庭，享受家庭生活，雅敬社區長照機構地點在大林鎮東榮街40號3樓，政府提供費用補助，有需求民眾可洽雅敬日間照顧中心（05）2650889。
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