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孝子照顧癱母壽終無餘力 國軍揮汗捲袖整理家園

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
在國軍弟兄及熱心民眾3小時揮汗如雨努力打掃，還給郭翁一個安居舒適空間。記者邵心杰／攝影
在國軍弟兄及熱心民眾3小時揮汗如雨努力打掃，還給郭翁一個安居舒適空間。記者邵心杰／攝影

台南市南區71歲郭姓老翁，與臥病在床的母親相依為命，直至今年初母親過世，他才能分身整理自家環境，卻發現自己年邁心有餘而力不足。消息傳開後，陸軍航空基地勤務廠今天上午派員偕同大忠里長許智雄、府城青工會副會長黃子庭等人前去支援，3小時內把郭翁住家環境打掃乾淨，「大家都很幫忙，台南人真的很善良。」他頻頻向國軍及熱心民眾鞠躬致謝。

家住南區喜樹地區郭翁，原本與母親相依為命，但母親3、4年前發生車禍不良於行，後來又中風，導致長期臥床。他為了延緩母親身體老化，每天白天都以輪椅推著她在公園、巷弄內散步，且一照顧就是3年，街坊鄰居說「看了很感動」。

郭翁說，因父親早逝，他1名姊姊、4名妹妹結婚後都忙於自己的家庭，唯一的弟弟出家修行，只剩他可以照顧母親；他當然要照顧，也必須這樣做，認為做兒子就是要盡孝道。

無奈的是母親今年1月份過世，他難過辦完後事後才想到自己，心想把雜亂的居住空間打掃乾淨，卻發現自己已年邁無法搬重物，卻不知該怎麼辦才好。南區大忠里長許智雄得知後，幫他尋找資源。

許智雄協請陸軍航空基地勤務廠幫忙，少將廠長趙亞平指示少校周迺豪率隊前往，由中尉陳威寓、康哲嘉、下士李唐安等人捲袖協助郭翁打掃環境，清空大型廢棄物且消毒環境。府城青工會副會長黃子庭也前來幫忙，3小時揮汗如雨努力打掃，還給郭翁一個安居舒適空間。

國軍弟兄及熱心民眾3小時內把郭翁住家環境打掃乾淨，令他感動說「大家都很幫忙，台南人真的很善良。」。記者邵心杰／攝影
國軍弟兄及熱心民眾3小時內把郭翁住家環境打掃乾淨，令他感動說「大家都很幫忙，台南人真的很善良。」。記者邵心杰／攝影
南區大忠里長許智雄（右一）協請陸軍航空基地勤務廠幫忙，官兵捲袖協助郭翁打掃環境，清空大型廢棄物且消毒環境。記者邵心杰／攝影
南區大忠里長許智雄（右一）協請陸軍航空基地勤務廠幫忙，官兵捲袖協助郭翁打掃環境，清空大型廢棄物且消毒環境。記者邵心杰／攝影

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