嘉義市也有熱氣球！ 大同57周年辦金婚攝影熱氣球體驗

嘉義大同技術學院10月23、24日舉辦57周年校慶活動，除了尋找老校友返家，還邀請熱氣球航空公司，到校舉辦熱氣球繫留升空體驗及 walk in參觀，校方並徵求結婚50年的金婚夫妻報名，要幫夫妻拍婚紗、招待坐熱氣球。

大同技術學院校長王榮聖表示，今年是大同57周年校慶，學校以「愛在金升今世 ~ 飛耀57」為主題，希望能找更多校友返校，也希望透過校慶活動，鼓勵結婚滿50年金婚夫妻，校友、嘉義市民優先，學校將幫夫妻拍金婚婚紗，並體驗熱氣球繫留升空，留下一輩子最深記憶。

王榮聖說明，現代社會常出現「老人問題」與「青少年問題」，其實都是「家庭問題」，今年校慶為「結髮50年」金婚夫妻拍攝婚紗，不但讓長者享受現代婚攝，也回味婚姻酸甜苦辣，更重要的是表彰他們對婚姻不渝的持守，帶給社會穩定、家庭價值的重視與實踐。

王榮聖說，校慶活動共有2天，日前已請熱氣球公司到校場勘，目前依當天氣候預測，可規畫3場熱氣球活動，分別在10月23日清晨5時到7時、傍晚5時到7時，及隔日校慶當天傍晚5時到7時。

他說，校方希望未來能和企業、公部門合作，每年結合校慶周活動，讓嘉義人更方便搭乘熱氣球，甚至結合嘉義市景點、10月慶典活動，推展嘉義市觀光。

大同技術學院學務長洪久惠表示，因為是首次舉辦，目前規畫1顆熱氣球作3場次升空，每場僅限50人次，另有進入熱氣球walk in參觀，校慶金婚攝影相關活動細節、熱氣球搭乘、報名方式另行公布。