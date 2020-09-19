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水情緊張！ 曾文水庫蓄水較同期少2億 約2.2座南化水庫

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
曾文水庫蓄水量只剩4成，比往年同期平均少2億立方公尺，約是2.2座南化水庫的蓄水量。圖／南水局提供
曾文水庫蓄水量只剩4成，比往年同期平均少2億立方公尺，約是2.2座南化水庫的蓄水量。圖／南水局提供

水利署表示，今年水庫蓄水量都不佳，南部最主要的曾文水庫蓄水率僅4成，只約有2億立方公尺，較往年同期平均少了2億立方公尺，以一座南化水庫蓄水量是9000萬立方公尺，約少了2.2座的南化水庫水量，南區水資源局副局長鄒漢貴表示，主要是沒有颱風登陸，以及暴雨都下在平地，若到10月底前沒有颱風或集水區沒有明顯降雨，明年農業灌溉用水可能就會受到影響。

曾文水庫今天上午10時水位標高近211.15公尺，蓄水量為2億374萬立方八尺，烏山頭水庫蓄水量5693萬立方公尺，兩庫合計蓄水約2.6億立方米，水利署南區水資源局統計，曾文水庫目前與同期水情排名以來倒數第5，因南部在10月下旬就進入枯水期，若等不到颱風或較大降雨，明年一期作農業灌溉就會有影響。

台南地區連日來午後都會出現暴雨，甚至形成小區域道路積水，鄒漢貴說，都沒有下對地方，短延時強降雨都只是小區域，不像颱風通常都會降雨2、3天，挹注水庫才有幫助，平地降雨只能紓解一些農業灌溉，像目前二期作是供8停6，若該灌區有降雨就可多停1、2天，對水情稍有小補。

鄒漢貴說，曾文和烏山頭水庫合計有2.5億立方公尺，二期作供灌可以完成，民生和工業用水也沒有問題，目前南化水庫都透過高屏溪和旗山溪越域引水，保持約滿庫的情況，「多用川流水」，把更多的水放在水庫中，下周起也會啟用「北水南送」，由高雄支援自來水到台南，約每日10萬立方公尺，超前因應。

水利署日前公布台灣三大水庫蓄水量都少於5成，桃園和台中水情燈號已轉綠燈（應注意），鄒漢貴說，幾乎不曾在汛期出現水情燈號，今年氣候型態確實比較怪異，「等一個颱風」竟然都沒有登陸只是掠過，以往山區也會有午後降雨但今年多下在平地或沿海居多，中央氣象局說今年是反聖嬰現象，10月出現秋颱機率還是很高，有沒有颱風成了水情關鍵，因11月過後南部幾乎就不會再有明顯降雨了。

嘉南農田水利會管理組長黃義銘表示，二期作嘉南灌區面積約4.3萬公頃，完成供灌沒有問題，明年1月下旬一期作灌溉面積1.8萬公頃，用水量超過2.1億立方米，要等到10月底前視曾文、烏山頭水庫蓄水情況進行檢討，以往也有停灌經驗，但不到最後關頭不會輕言決定停灌。

南化水庫 颱風 水利署

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