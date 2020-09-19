送信宣導施打流感疫苗 綠衣天使歡喜入列

「我來送信，提醒您記得打流感預防針喔！」嘉義縣10月5日起與全國同步，施打流感疫苗；民雄鄉衛生所為鄉民健康，邀請郵務士擔任健康宣導大使，在送信當下親切提醒，把社區民眾「摳」來打疫苗，民眾顧健康，綠衣天使角色社區服務功能也更多樣。

新冠肺炎威脅，面對秋冬流感高峰期，顧好身體健康更重要。民雄衛生所利用各種管道，將施打流感訊息傳遞居民，去年拍攝社區素人代言的流感施打宣傳影片，得到不錯迴響，今年邀請郵務士加入宣導，透過面對面人際溝通，把流感宣導加入人情味，提高民眾接受施打意願。

民雄雙福郵局開心協助宣導；雙福郵局指出，郵務士長期主動關心獨居老人，接受衛生局與大林慈濟醫院失智共照中心邀約，協助宣導失智症，發掘可能失智長者，協助諮詢及就醫，現在又邀請郵務士擔任流感施打宣導大使，可說將郵務士社會服務角色發揚光大。

衛生所每年寄明信片給符合接受施打資格的社區居民，郵務士只是在投信當下親切提醒「記得打流感疫苗」，不會占用他們工作時間，況且這也是附加服務項目，大家相互幫忙，為社區貢獻心力。

民雄衛生所長期與中正大學傳播系健康傳播團隊合作，各項健康促進宣導，這次將衛生所、雙福郵局及中正拉在一起，貢獻所長，合力拍出具人情味流感施打疫苗宣導片，在民雄相關粉專及社群轉發，將流感施打訊息快速傳遞出去，最重要的大家願意走出門，接受疫苗施打，保護自己也保護別人。