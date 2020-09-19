嘉金交流藍綠合作！ 翁章梁訪楊鎮浯 談鱟保育及高粱酒

民進黨嘉義縣長翁章梁日前率縣府團隊，跨海搭機到金門，與國民黨縣長楊鎮浯及縣府團隊交流，翁說，這2天他帶縣府團隊到金門，與楊鎮浯縣長的團隊，就「鱟」的保育，以及釀造金門高粱酒的高粱契作討論未來的合作；「翁、楊交流會談」為嘉金交流、藍綠合作，跨出重要一步。

翁章梁說，楊縣長與他是舊識，他當農委會副主委時，楊鎮浯是立委，有過幾次交往，楊縣長年輕有衝勁，是有想法想做事的縣長。

嘉義保育「鱟」有一段時日，縣府將七夕情人節定為鱟的保育日，最近規畫在布袋鎮新岑國小，結合賞鳥公園重新營造，籌建「鱟的生態保育館」，而金門在鱟的保育上做的非常好，未來嘉金可以經驗交流與合作。

翁章梁指出，高粱酒是金門重要產業，每年他們開國際標採購高粱原料，嘉義地理環境及氣候適合種植高粱，縣府與農糧署及金門縣政府洽談，是否有可能以農民可接受較好價格來契作，共創雙贏，目前大家答應往此方向努力。

嘉義機場開航嘉金航線，布袋商港也有貨輪，嘉金之間有空海運交通；102年縣府首開先例，在金門縣府與雲嘉南濱海國家風景區管理處協助下，由當時縣長張花冠與金門縣長李沃士，在布袋沙灘和近海放流2萬隻稚鱟，布袋、東石沿海的生態環境非常適合鱟棲息復育。

另，國內高粱酒產量大，但高粱種植面積有限，金門酒廠釀酒原料高粱以國外進口及金門耕種品種混合使用，去年金門酒廠以嘉縣台南農改場朴子分場培育出高粱新品種製酒，成果滿意，改良場培育釀酒的高粱新品種有2「台南7號」、「台南8號」，釀酒出酒率高、酒質佳評價，為嘉縣農民高粱契作開創新機。